Саутгейт: «Игроки сборной Англии справились с давлением в очень важном матче»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после матча Евро-2020 с Хорватией (1:0).

«Игроки отлично справились с давлением в этом непростом и очень важном матче. С первых минут, несмотря на палящее солнце, они быстро вошли в игру и отлично смотрелись на протяжении всего поединка.

Большую часть матча мы контролировали игру, не дали Хорватии создать много моментов и выглядели опасно впереди. Главное было держать под давлением полузащитников Хорватии, и нам это удалось. Это ограничило им возможности для комбинационной игры, а с длинными передачами отлично справлялись наши защитники, которые к тому же хорошо читали игру. Это был один из тех матчей, когда каждый игрок, кто выходит на поле, отлично вписывается в игру», – сказал Саутгейт.