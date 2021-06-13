Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Саутгейт: «Игроки сборной Англии справились с давлением в очень важном матче»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после матча Евро-2020 с Хорватией (1:0).

    «Игроки отлично справились с давлением в этом непростом и очень важном матче. С первых минут, несмотря на палящее солнце, они быстро вошли в игру и отлично смотрелись на протяжении всего поединка.

    Большую часть матча мы контролировали игру, не дали Хорватии создать много моментов и выглядели опасно впереди. Главное было держать под давлением полузащитников Хорватии, и нам это удалось. Это ограничило им возможности для комбинационной игры, а с длинными передачами отлично справлялись наши защитники, которые к тому же хорошо читали игру. Это был один из тех матчей, когда каждый игрок, кто выходит на поле, отлично вписывается в игру», – сказал Саутгейт.

    • Англия впервые выиграла стартовый матч на Евро.
    • В следующем матче сборная сыграет с Шотландией (18 июня).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2021 22:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86282
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66138
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru