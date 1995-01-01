Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Буффон близок к возвращению в «Парму»

    Вратарь Джанлуиджи Буффон сейчас ищет новый клуб. Фаворитом в борьбе за игрока считается «Парма».

    «Джиджи Буффон близок к тому, чтобы присоединиться к «Парме»! Он может вернуться в клуб, в котором начал свою карьеру 26 лет назад.

    Переговоры продолжаются. Буффон получил более пяти предложений, одно их них – от «Бешикташа», но игрок действительно испытывает соблазн подписать контракт с «Пармой», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • Буффон покинул «Ювентус» и сейчас находится без клуба.
    • «Парма» в следующем сезоне выступит в Серии В.
    • За «Парму» Буффон играл в 1995-2001 годах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86282
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66138
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru