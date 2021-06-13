Буффон близок к возвращению в «Парму»

Вратарь Джанлуиджи Буффон сейчас ищет новый клуб. Фаворитом в борьбе за игрока считается «Парма».
«Джиджи Буффон близок к тому, чтобы присоединиться к «Парме»! Он может вернуться в клуб, в котором начал свою карьеру 26 лет назад.
Переговоры продолжаются. Буффон получил более пяти предложений, одно их них – от «Бешикташа», но игрок действительно испытывает соблазн подписать контракт с «Пармой», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- Буффон покинул «Ювентус» и сейчас находится без клуба.
- «Парма» в следующем сезоне выступит в Серии В.
- За «Парму» Буффон играл в 1995-2001 годах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо