Евро-2020. Италия в стартовом матче разгромила Турцию и продлила беспроигрышную серию до 28 встреч

Стартовал Евро-2020. В первом матче турнира Италия в Риме оказалась сильнее сборной Турции. Все голы случились после перерыва.

Чиро Иммобиле впервые в карьере забил в трех подряд матчах за сборную. Это его первый гол в финальной стадии Евро или чемпионата мира.

Впервые в истории Евро первый гол турнира забит в свои ворота.

Турция и Италия открывали Евро и в 2000 году. Тогда итальянцы победили со счетом 2:1. Тот матч состоялся тоже 11 июня.

Впервые в истории Евро победный мяч сборной Италии в матче был забит в свои ворота.

Турция проиграла все семь своих стартовых матчей на Евро/ЧМ. Это единственная команда, которая поучаствовала в этих турнирах не менее трех раз и уступила во всех стартовых встречах.

Италия не пропускает в девяти матчах подряд. Это их самая длинная сухая серия с 1989-1990 годов, когда команда провела на ноль десять встреч подряд.

Евро-2020. Группа А. 1-й тур

Турция – Италия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Демирал, 53 (в свои ворота); 0:2 – Иммобиле, 66; 0:3 – Инсинье, 79.

Турция: Чакир, Челик, Демирал, Сeюнджу, Мераш, Йокушлу (Кахведжи, 65), Туфан (Айхан, 64), Ясиджи (Ундер, 46), Караман (Дервисоглу, 76), Чалханоглу, Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Барелла, Локателли (Кристанте, 73), Инсинье (Кьеза, 81), Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81).

Предупреждения: Сеюнджу, 88; Дервисоглу, 90 – нет.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020