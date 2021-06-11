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  • Евро-2020. Италия в стартовом матче разгромила Турцию и продлила беспроигрышную серию до 28 встреч

Евро-2020. Италия в стартовом матче разгромила Турцию и продлила беспроигрышную серию до 28 встреч

11 июня 2021, 23:51
48

Стартовал Евро-2020. В первом матче турнира Италия в Риме оказалась сильнее сборной Турции. Все голы случились после перерыва.

Чиро Иммобиле впервые в карьере забил в трех подряд матчах за сборную. Это его первый гол в финальной стадии Евро или чемпионата мира.

Впервые в истории Евро первый гол турнира забит в свои ворота.

Турция и Италия открывали Евро и в 2000 году. Тогда итальянцы победили со счетом 2:1. Тот матч состоялся тоже 11 июня.

Впервые в истории Евро победный мяч сборной Италии в матче был забит в свои ворота.

Турция проиграла все семь своих стартовых матчей на Евро/ЧМ. Это единственная команда, которая поучаствовала в этих турнирах не менее трех раз и уступила во всех стартовых встречах.

Италия не пропускает в девяти матчах подряд. Это их самая длинная сухая серия с 1989-1990 годов, когда команда провела на ноль десять встреч подряд.

Евро-2020. Группа А. 1-й тур

Турция – Италия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Демирал, 53 (в свои ворота); 0:2 – Иммобиле, 66; 0:3 – Инсинье, 79.

Турция: Чакир, Челик, Демирал, Сeюнджу, Мераш, Йокушлу (Кахведжи, 65), Туфан (Айхан, 64), Ясиджи (Ундер, 46), Караман (Дервисоглу, 76), Чалханоглу, Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Барелла, Локателли (Кристанте, 73), Инсинье (Кьеза, 81), Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81).

Предупреждения: Сеюнджу, 88; Дервисоглу, 90 – нет.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Италия. Серия А Турция Италия
Комментарии (48)
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portero
1623444977
неплохо Италия, и могут еще добавить. сегодня много ошибок в коротком пасе было у них... судейки оптимизма не внушали, многовато ошибок...
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МВС
1623445010
Италия,на удивление, не испытала никаких проблем с Турцией,игра которой откровенно разочаровала.
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JTherry
1623445210
Иммобиле впечатлил своей игрой... и кот из Эрмитажа, угадал, подлец))
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Marley Bob
1623445281
Манчини в сборной предстал совершенно иным тренером,нежели чем ранее.очень симпатичный футбол в исполнении его подопечных .давно такого не наблюдал.
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BarStep
1623445577
Манчини и К впечатлили! Прессинг у штрафной соперника практически весь матч - это что-то...
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alex1951
1623450083
Италия - Чемпион Европы. Вопрос решеный. Все живы здоровы .Состав ,то,что надо, Верую в них.
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vladik12
1623469191
Невероятная серия у итальянцев.
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Алехсбургер.
1623471837
Манчини выезжает на багаже Зенита.)
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NewLife
1623481844
Игра турецкой сборной сильно напоминает по организации и стилю игру российской. В давние времена иностранные специалисты отмечали, что физическая готовность российской команды является ее главным козырем. Теперь это преимущество исчезло. Вчера итальянцы играли с такой интенсивностью, высоким прессингом до последней минуты, что "нашим парням" при Черчесе даже не снилось. Сегодня можно будет уточнить оценки.
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zigbert
1623504551
Было заметно что обе команды вышли играть с настроением, отдохнув от изнурительных внутренних чемпионатов и всевозможных розыгрышей Кубков. Половину первого тайма играли без особых моментов а дальше итальянцы прибавили и имели уже заметное преимущество. Во всех линиях Италия выглядит надежно. С победой Италия! С открытием всех ЧЕ-2020!
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