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    Евро-2020. Италия в стартовом матче разгромила Турцию и продлила беспроигрышную серию до 28 встреч

    Стартовал Евро-2020. В первом матче турнира Италия в Риме оказалась сильнее сборной Турции. Все голы случились после перерыва.

    Чиро Иммобиле впервые в карьере забил в трех подряд матчах за сборную. Это его первый гол в финальной стадии Евро или чемпионата мира.

    Впервые в истории Евро первый гол турнира забит в свои ворота.

    Турция и Италия открывали Евро и в 2000 году. Тогда итальянцы победили со счетом 2:1. Тот матч состоялся тоже 11 июня.

    Впервые в истории Евро победный мяч сборной Италии в матче был забит в свои ворота.

    Турция проиграла все семь своих стартовых матчей на Евро/ЧМ. Это единственная команда, которая поучаствовала в этих турнирах не менее трех раз и уступила во всех стартовых встречах.

    Италия не пропускает в девяти матчах подряд. Это их самая длинная сухая серия с 1989-1990 годов, когда команда провела на ноль десять встреч подряд.

    Евро-2020. Группа А. 1-й тур

    Турция – Италия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Демирал, 53 (в свои ворота); 0:2 – Иммобиле, 66; 0:3 – Инсинье, 79.

    Турция: Чакир, Челик, Демирал, Сeюнджу, Мераш, Йокушлу (Кахведжи, 65), Туфан (Айхан, 64), Ясиджи (Ундер, 46), Караман (Дервисоглу, 76), Чалханоглу, Йылмаз.

    Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Барелла, Локателли (Кристанте, 73), Инсинье (Кьеза, 81), Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81).

    Предупреждения: Сеюнджу, 88; Дервисоглу, 90 – нет.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2021 23:51
    Комментарии22
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      Рейтинг: +9187

      alex1951 1 час назад

      Италия - Чемпион Европы. Вопрос решеный. Все живы здоровы .Состав ,то,что надо,
      Верую в них.

      0
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      Рейтинг: +44

      стоп кран > alex1951 54 минуты назад

      Веришь- ставку ставь у буков...Так твоя вера превратится в деньги. ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +9187

      alex1951 > стоп кран 41 минуту назад

      Спасибо товарищ,но я не страдаю отсутствием финансов.
      Пенсия 500 евросов.На плохую жизнь хватает.Еще и на ЕВРО еду.

      0
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      Рейтинг: +11137

      paracetamol 1 час назад

      Наши бы в свою калитку завтра не отличились. А специалисты этого у нас есть!

      0
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      Рейтинг: +7607

      knikos 1 час назад

      В одну калитку . Италия совсем другая , на такая , как мы привыкли видеть . Хороший футбол . Вот и ещё один фаворит появился .

      0
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      Рейтинг: +97

      Юра мы всеPro 2 часа назад

      Посмотрел матч уровня отборочной стадии. Количество команд и обширная география проведения соревнований, делают эти турниры, полностью идентичными. Спасибо чиновникам FIFA,
      Доходы важней всего.

      1
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      Рейтинг: +4969

      BarStep 2 часа назад

      Манчини и К впечатлили!
      Прессинг у штрафной соперника практически весь матч - это что-то...

      3
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      Рейтинг: +1311

      Marley Bob 2 часа назад

      Манчини в сборной предстал совершенно иным тренером,нежели чем ранее.очень симпатичный футбол в исполнении его подопечных .давно такого не наблюдал.

      4
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      Рейтинг: +14379

      JTherry 2 часа назад

      Иммобиле впечатлил своей игрой... и кот из Эрмитажа, угадал, подлец))

      1
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      Рейтинг: +7482

      житель СПб 2 часа назад

      Италия - гроза и фаворит Чемпа?

      1
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      Рейтинг: +534

      inzek 2 часа назад

      парни, не по теме вопрос! а сколько замен на ЧЕ этом можно? не смотрел просто, не успел

      0
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      Рейтинг: +4969

      BarStep > inzek 2 часа назад

      5

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      Рейтинг: +534

      inzek > BarStep 2 часа назад

      благодарю)

      1
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      Рейтинг: +1309

      МВС 2 часа назад

      Италия,на удивление, не испытала никаких проблем с Турцией,игра которой откровенно разочаровала.

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