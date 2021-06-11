Комментатора «Матч ТВ» Моссаковского не пустили в Азербайджан. Ранее страна отказывала в аккредитации Арустамяну

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», не попал в Азербайджан на матч Евро-2020 между Уэльсом и Швейцарией, который состоится завтра, 12 июня. Причиной стал армянский штамп в загранпаспорте.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.

Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в чeрные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола.

Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», – написал Моссаковский.