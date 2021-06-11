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    Комментатора «Матч ТВ» Моссаковского не пустили в Азербайджан. Ранее страна отказывала в аккредитации Арустамяну

    Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», не попал в Азербайджан на матч Евро-2020 между Уэльсом и Швейцарией, который состоится завтра, 12 июня. Причиной стал армянский штамп в загранпаспорте.

    «Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.

    Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в чeрные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола.

    Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», – написал Моссаковский.

    • Ранее Азербайджан отказывал в аккредитации комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, но вопрос удалось решить.
    • В Баку пройдет 4 матча Евро-2020.
    • Турнир стартует сегодня, 11 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    11.06.2021 21:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2244

      kazak161 43 минуты назад

      ЕС проверяет Россию на "вшивость"? Думаю потом весь Мир заплачет и заплатит об этом!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47743

      portero 1 час назад

      Азеры офигивают, ну где УЕФА , тут уже массовка поперла...

      подтвердили зачем.... ну в шкуре простого туриста побывали, также летишь, а тебя вернуть могут, тест кривой или ошибки какие нибудь в голове у "швейцара"

      1
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      Рейтинг: +94

      Юра мы всеPro > portero 53 минуты назад

      Их только на матчи в Баку не пустили, или запрет на посещение матчей во всех городах

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