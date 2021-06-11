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  • Комментатора «Матч ТВ» Моссаковского не пустили в Азербайджан. Ранее страна отказывала в аккредитации Арустамяну

Комментатора «Матч ТВ» Моссаковского не пустили в Азербайджан. Ранее страна отказывала в аккредитации Арустамяну

11 июня 2021, 21:15
11

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», не попал в Азербайджан на матч Евро-2020 между Уэльсом и Швейцарией, который состоится завтра, 12 июня. Причиной стал армянский штамп в загранпаспорте.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.

Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в чeрные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола.

Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», – написал Моссаковский.

  • Ранее Азербайджан отказывал в аккредитации комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, но вопрос удалось решить.
  • В Баку пройдет 4 матча Евро-2020.
  • Турнир стартует сегодня, 11 июня.

Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1623441553
Азеры офигивают, ну где УЕФА , тут уже массовка поперла...
подтвердили зачем.... ну в шкуре простого туриста побывали, также летишь, а тебя вернуть могут, тест кривой или ошибки какие нибудь в голове у "швейцара"
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kazak161
1623442675
ЕС проверяет Россию на "вшивость"? Думаю потом весь Мир заплачет и заплатит об этом!!!!!!!!
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житель СПб
1623445563
Ну что - Азербайджан начал полноценную атаку на Россию. С этой стороны. Что там с их помидорами? Они соответствуют ГОСТам? А регистрация у гостей из солнечного Баку - правильная? Раз уж по закону - так по закону.
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TERMIK2142
1623446886
Ну надо значит запрещать Азерам к нашей стране приблежатся на пару км. Проживем без кодлы ******** ничего не потеряем!
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kliker
1623459112
Помню, во времена обострения на ближнем востоке, какие-то арабские страны не пускали туристов, у в паспорте которых стоял штамп посещения Израиля. Ничего, ни одна страна обиженных туристов не объявила арабскую страну своим врагом, а шаг, например, антидатским, если турист датчанин. Политика теперешнего Азербаджана: пускает лишь тех, кто не был в Армении. Чего тут вдруг все возбудились то так? Не надо в любом действии видеть русофобию.
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lihindic
1623459673
просто бдудьте вежливы друг к другу,.. а пендос сам загнётся, без нашей помощи... изв...
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Hektor 84
1623535137
Лишить азеров оставшихся матчей и пусть сидят локти грызут
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