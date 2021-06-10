Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил разрешение на работу во время Евро-2020.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.