Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил разрешение на работу во время Евро-2020.
«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- Арустамяна изначально не аккредитовали на Евро из-за блокировки Азербайджана.
- Журналист посещал Нагорный Карабах с территории Армении, что в Баку считают нарушением государственной границы.
Источник: Телеграм-канал Марии Захаровой