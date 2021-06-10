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Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

10 июня 2021, 08:55
23

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил разрешение на работу во время Евро-2020.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

  • Арустамяна изначально не аккредитовали на Евро из-за блокировки Азербайджана.
  • Журналист посещал Нагорный Карабах с территории Армении, что в Баку считают нарушением государственной границы.

Источник: Телеграм-канал Марии Захаровой
Чемпионат Европы Арустамян Нобель
Комментарии (23)
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mutabor0992
1623305836
Ну и зачем?Нужно было прокатить чебурека,голой опой по асфальту!!!
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vladimir-7
1623306255
Мария Захарова подтвердила успешную работу МИД России по вопросу аккредитации на Евро-2020 Н. Арустамяна. А где эта собачка (женского рода) с Матч-ТВ, обещавшая решить проблему аккредитации Арустамяна?
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Garrincha58
1623307504
Главная новость дня! Мда уж....
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valiknavashinsky
1623308501
Боже,какая новость от самой Захаровой.
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gor77
1623308558
Это тот случай, когда необходимо разъяснение. Мне без разницы тов. Арустамян, но это последнее грязное дело, когда политику соединяют со спортом. Н. Арустамян: "Я родом из Баку, там родились мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х. Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой. Теперь о посещении Нагорного Карабаха, которое мне припомнили Азербайджан и местная федерация футбола. Да, я и правда там бывал — и говорю об этом открыто. Это родина моих предков, в частности деда, чью фамилию я ношу. Там мои корни, и я не стесняюсь этого. И это никогда не было для меня проблемой. ... Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. ... Тот турнир — возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему. ... И — это мелочь на общем фоне, но все же — настолько мелко поступил по отношению к журналисту из России, который, во-первых, освещает футбол, во-вторых, и не планировал ехать в Баку... Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают. Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! "
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Стэнли
1623310163
Сколько шума вокруг армянина. Вчера армян двух ментов завалил так шума намного меньше. Парадокс?
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MaxRnD
1623313313
Один из немногих наших спортивных комментаторов, который не чванлив, беспристрастен, объективен, разбирается в футболе и журналистике. Достоин однозначно !
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Лфшт
1623314293
Выпросил армяшка
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Ганнибал Лектор
1623315524
Ну осталось еще хохлов переодеть в неполитизированную форму и все - можно спокойно смотреть футбол. Других-то проблем у нас же нет ))
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BlackMurderDeco
1623317698
Вообще плевать на него итд
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