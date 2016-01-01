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    Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил разрешение на работу во время Евро-2020.

    «Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Арустамяна изначально не аккредитовали на Евро из-за блокировки Азербайджана.
    • Журналист посещал Нагорный Карабах с территории Армении, что в Баку считают нарушением государственной границы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Марии Захаровой

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии26
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      Рейтинг: +269

      BlackMurderDeco 41 минуту назад

      Вообще плевать на него итд

      1
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      Рейтинг: +4417

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну осталось еще хохлов переодеть в неполитизированную форму и все - можно спокойно смотреть футбол. Других-то проблем у нас же нет ))

      3
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      Рейтинг: +390

      Лфшт 1 час назад

      Выпросил армяшка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5811

      Cleaner 1 час назад

      Все наши комментаторы были в Крыму. И уж точно не с территории Украины. И что теперь, лишить всех аккредитации на Евро? Бред полный. Азербайджан этим неуклюжим действием только настроил против себя половину населения России...(

      5
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      Рейтинг: +3749

      Из Твери Леха > Cleaner 31 минуту назад

      Половину? Мне вот лично пох на этого комментатора. Не велика потеря.

      1
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      Рейтинг: +44971

      MaxRnD 1 час назад

      Один из немногих наших спортивных комментаторов, который не чванлив, беспристрастен, объективен, разбирается в футболе и журналистике.
      Достоин однозначно !

      6
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      Рейтинг: +390

      Лфшт > MaxRnD 1 час назад

      Видимо ты его мало смотрел

      2
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      Рейтинг: +44971

      MaxRnD > Лфшт 1 час назад

      Давай тогда от обратного. Кто лучше ?

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      Рейтинг: +529

      RJM555 2 часа назад

      А что ей делать нечего? Что у нас с другими странами все ровно? Чудеса.....!

      0
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      Рейтинг: +37

      Стэнли 2 часа назад

      Сколько шума вокруг армянина. Вчера армян двух ментов завалил так шума намного меньше. Парадокс?

      4
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      Рейтинг: +568

      levon_man > Стэнли 2 часа назад

      Ситация противоположная написанному. Убитые полицейские и были армянами.

      1
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      Рейтинг: +37

      Стэнли > levon_man 2 часа назад

      А стрелявший был инопланетянином?

      0
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      Рейтинг: +1482

      gor77 3 часа назад

      Это тот случай, когда необходимо разъяснение. Мне без разницы тов. Арустамян, но это последнее грязное дело, когда политику соединяют со спортом.
      Н. Арустамян:
      "Я родом из Баку, там родились мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х. Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой.
      Теперь о посещении Нагорного Карабаха, которое мне припомнили Азербайджан и местная федерация футбола. Да, я и правда там бывал — и говорю об этом открыто. Это родина моих предков, в частности деда, чью фамилию я ношу. Там мои корни, и я не стесняюсь этого. И это никогда не было для меня проблемой.
      ... Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. ... Тот турнир — возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему.
      ... И — это мелочь на общем фоне, но все же — настолько мелко поступил по отношению к журналисту из России, который, во-первых, освещает футбол, во-вторых, и не планировал ехать в Баку...
      Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают. Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! "

      6
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      Рейтинг: +109

      valiknavashinsky 3 часа назад

      Боже,какая новость от самой Захаровой.

      3
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      Рейтинг: +22853

      silver29 3 часа назад

      Спорт вне политики, это кстати относится и к армянину с его провокационными поездками.

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