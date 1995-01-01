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    Дзюба на фотосессии УЕФА пел песню «Улетай»

    В сборную России приехали работники медиаслужбы УЕФА, которые провели фотосессию для футболистов. В ней поучаствовал форвард Артем Дзюба.

    Отвечая на вопрос о заводящей его песне, он напел композицию «Улетай». Видео доступно ниже.

    • Стартовый матч Евро-2020 для россиян пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.
    • Начало – в 22:00 по Москве.
    • Дзюба – капитан россиян.

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    «Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8268

      NewLife 38 минут назад

      Лучше бы репетировал песню: "Какая боль, какая боль...", или "Я милого узнаю по походке", или "Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а я иду..))

      1
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      Рейтинг: +4954

      BarStep 43 минуты назад

      За что уважаю Дзюбу, так за то что он не дает спамовским расслабиться и постоянно их держит в тонусе..
      Молодчага Артём!
      Так держать, а то без их язвительных до одури постов становится скучновато..

      0
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      Рейтинг: +377

      Riot Zero 55 минут назад

      Улетай со Стасом в космос

      1
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      Рейтинг: +26688

      VVM1964 1 час назад

      Сначала прочитал " Утекай " и подумал - к чему бы это ? ))

      0
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      Рейтинг: +175

      tarasofka 1 час назад

      когда он потроллил спартаг и спел их гимн - хряки так перевозбудились, что даже провели экстренный гей-парад по тарасофке)

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      Рейтинг: +26688

      VVM1964 > tarasofka 1 час назад

      Это с тех пор , как по тебе " прошелся кругом " целый гей-парад , ты всё о нем вспоминаешь с ностальгией )

      0
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      Рейтинг: +989

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Шлюбе больше подходит песня Голубая лагуна, гыгы

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