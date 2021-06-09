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Дзюба на фотосессии УЕФА пел песню «Улетай»

9 июня 2021, 20:51
13

В сборную России приехали работники медиаслужбы УЕФА, которые провели фотосессию для футболистов. В ней поучаствовал форвард Артем Дзюба.

Отвечая на вопрос о заводящей его песне, он напел композицию «Улетай». Видео доступно ниже.

  • Стартовый матч Евро-2020 для россиян пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.
  • Начало – в 22:00 по Москве.
  • Дзюба – капитан россиян.

Джикия: «Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы Евро-2020»

«Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Хейтер Аларм
1623261192
Шлюбе больше подходит песня Голубая лагуна, гыгы
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VVM1964
1623264208
Сначала прочитал " Утекай " и подумал - к чему бы это ? ))
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BarStep
1623265644
За что уважаю Дзюбу, так за то что он не дает спамовским расслабиться и постоянно их держит в тонусе.. Молодчага Артём! Так держать, а то без их язвительных до одури постов становится скучновато..
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NewLife
1623265966
Лучше бы репетировал песню: "Какая боль, какая боль...", или "Я милого узнаю по походке", или "Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а я иду..))
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R_a_i_n
1623273683
Дзюба ****** уже конкретно. Он наверно уже сам себя ******.
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Hektor 84
1623274907
А чего не голубую луну спел? Одинокий дрочер)))
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alp
1623326686
тут была бы уместнее пестня шнура "дорожная" в части припева...
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maygli
1623331349
Странно... его заводит песня из которой он больше трёх слов не вспомнил, а дальше "... чего-то там такое."
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