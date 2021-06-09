Дзюба на фотосессии УЕФА пел песню «Улетай»

В сборную России приехали работники медиаслужбы УЕФА, которые провели фотосессию для футболистов. В ней поучаствовал форвард Артем Дзюба.

Отвечая на вопрос о заводящей его песне, он напел композицию «Улетай». Видео доступно ниже.

Стартовый матч Евро-2020 для россиян пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.

Начало – в 22:00 по Москве.

Дзюба – капитан россиян.

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