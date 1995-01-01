Джикия: «Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы Евро-2020»

Рассчитывать можно на что угодно, но объективно шансов очень мало. ОЧЕНЬ.
Нравится мне, как некоторые выискивают проблемы у соперников, будто бы наша сборная за последние пару лет стала сильнее))) По-моему, только деградирует.
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020. Он рассчитывает на плей-офф.
«Задачи, как всегда, максимальные. В каждой игре будем биться. Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы», – сказал защитник.
- Стартовый матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 22:00 по Москве.
- Джикия вызывается в сборную с 2016 года.