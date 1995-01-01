Джикия: «Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы Евро-2020»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020. Он рассчитывает на плей-офф.

«Задачи, как всегда, максимальные. В каждой игре будем биться. Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы», – сказал защитник.