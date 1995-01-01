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    Джикия: «Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы Евро-2020»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020. Он рассчитывает на плей-офф.

    «Задачи, как всегда, максимальные. В каждой игре будем биться. Конечно, фанаты могут рассчитывать на выход России из группы», – сказал защитник.

    • Стартовый матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 22:00 по Москве.
    • Джикия вызывается в сборную с 2016 года.

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    Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12240

      Cules2013 21 минуту назад

      Рассчитывать можно на что угодно, но объективно шансов очень мало. ОЧЕНЬ.
      Нравится мне, как некоторые выискивают проблемы у соперников, будто бы наша сборная за последние пару лет стала сильнее))) По-моему, только деградирует.

      0
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      Рейтинг: +427

      --Сергей-- 51 минуту назад

      А потом повторит слова Аршавина: "Ваши ожидания Ваши проблемы"

      2
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      Рейтинг: +8656

      Вомбат 53 минуты назад

      Можем. Но не фанаты, а просто болельщики. И не рассчитывать, а робко надеяться. И не на выход из группы, а хотя бы на 3 место в группе.

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      Рейтинг: +1306

      Marley Bob 1 час назад

      Чтобы рассчитывать на выход из группы необходимы на то основания.а их нет.

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      Рейтинг: +19595

      slavutiq70 2 часа назад

      Да вполне возможно выйти , Бельгия только выделяется с остальными можно играть и брать второе место,,,

      1
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      Рейтинг: +7169

      САДЫЧОК > slavutiq70 1 час назад

      Конечно , мы все будем болеть за нашу сборную , и не важно кто у руля и кого , он туда пригласил ! Так же . как и за клуб ...и не важно что в них играют Дзюба ...Джикия или какой нибудь Тарасов с Глушаковым !

      0
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      Рейтинг: +7169

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Джикия Тупой баран ! У сборной не фанаты-а болельщики !

      0
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      Рейтинг: +5757

      vladik12 > САДЫЧОК 2 часа назад

      0 разницы.

      1
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      Рейтинг: +19595

      slavutiq70 > САДЫЧОК 2 часа назад

      Ну что бы вот так обзывать , во первых надо смотреть интервью в оригинале ,,,,,А во вторых самому достичь каких то высот ,,,

      2
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      Рейтинг: +26688

      VVM1964 > slavutiq70 1 час назад

      Это - личное .

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      Рейтинг: +7169

      САДЫЧОК > slavutiq70 1 час назад

      А , если достиг ? ...Это , как раз не должно влиять !Называю его , так , потому , что не первый раз Джикия так говорит , о тех кому нравится футбол ! Своеобразная ответка ему.

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      Рейтинг: +1146

      Benifacto 2 часа назад

      -2,5 на Бельгию
      никакого выхода из группы не будет, максимум одно очко с Финляндией...

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