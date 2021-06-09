Шевченко – о форме сборной Украины: «Она одобрена УЕФА. Какие вопросы?»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о разногласиях относительно экипировки национальной команды на Евро-2020.

«Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали», – сказал Шевченко.