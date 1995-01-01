Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Шевченко – о форме сборной Украины: «Она одобрена УЕФА. Какие вопросы?»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о разногласиях относительно экипировки национальной команды на Евро-2020.

    «Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали», – сказал Шевченко.

    • На футболке украинцев изображен контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
    • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
    • Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +350

      TERMIK2142 23 минуты назад

      На нас гонят, а сами маслице в огонь подливают без конца))) Вот что вам не живется спокойно? Любыми способами пытаетесь обратить на себя внимание?) Мало вам событий прошлого?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      spam2009 25 минут назад

      Раздувают туфту всякую, достали уже. Что одним лапшу на уши вешают, что другим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      R_a_i_n 1 час назад

      А вопросы в нацистских надписях и политическом подтекста, Андрюша.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +497

      dragoon000320 > R_a_i_n 27 минут назад

      каких нацистких надписях, ты что Соловьева насмотрелся?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86194
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru