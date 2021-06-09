Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шевченко – о форме сборной Украины: «Она одобрена УЕФА. Какие вопросы?»

Шевченко – о форме сборной Украины: «Она одобрена УЕФА. Какие вопросы?»

9 июня 2021, 14:45
22

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о разногласиях относительно экипировки национальной команды на Евро-2020.

«Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали», – сказал Шевченко.

  • На футболке украинцев изображен контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
  • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
  • Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Источник: Football.ua
Чемпионат Европы Украина Шевченко Андрей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1623241256
А вопросы в нацистских надписях и политическом подтекста, Андрюша.
Ответить
spam2009
1623243521
Раздувают туфту всякую, достали уже. Что одним лапшу на уши вешают, что другим
Ответить
TERMIK2142
1623243636
На нас гонят, а сами маслице в огонь подливают без конца))) Вот что вам не живется спокойно? Любыми способами пытаетесь обратить на себя внимание?) Мало вам событий прошлого?
Ответить
гор ген
1623255637
Россияне это о вас Покажите мне такую страну, где славят тирана, Где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый — обманут, Где назад означает вперёд и наоборот.
Ответить
slavа0508
1623256904
Да вы хоть на заднем месте нарисуйте карту,,, один хер давно нет той страны что нарисована,,,
Ответить
_Marqella_
1623257819
Да наплевать на этих хохлов, пусть рисуют, что хотят,можно подумать кому то интересно рассматривать на футболках контурные карты...всё равно,потом на коленях приползут,прощения просить...
Ответить
Viper for CSKA
1623259376
В очередной раз продемонстрировано, насколько просто пропагандой можно промыть мозги народу, натравить его на таких же обычных людей по другую сторону границы, отвлекая от реальных внутренних социально-экономических проблем. Правительства по обе стороны "баррикад" стоят друг друга: сплошные оптимизации, приватизации, рост цен на всё, что можно, уничтожение рабочих мест и конечно старое доброе "улучшение условий работы для иностранного капитала" за счёт своих граждан. При этом вину за все провалы они скидывают на "империалистов-кацапов" или "предателей-хохлов" соответственно, и конечно же на "кровавых совков". Последних правда тридцать лет, как минимум, уже нет, но это же так удобно в результатах своей бездарности или напрямую злонамеренности обвинять предшественников или, например, давно умерших людей, "заложивших бомбы" под Русь матушку. Они то ответить уже ничего не смогут. Какая при этом нафиг разница, что там нарисовано на футболках той или иной сборной, обычным людям не поддается логическому объяснению. Как будто их жизнь от этого станет лучше или хуже. Но те, кто подобные акции проводят или обращают внимание общественности на их наличие, чётко знают, что делают. Divide et impera.
Ответить
Nesterenko
1623269800
За бабло люди все что угодно сделают.
Ответить
sochi-2013
1623331467
На нашей форме тоже надо нанести контур России. С Аляской и Калифорнией!
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+