Кержаков: «Не вижу в сборной тех, кто может в одиночку вытащить игру. Но есть Дзюба и Головин»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020.

– Нашей сборной реально будет побороться с Бельгией за первое место в группе?

– Бороться – это уже немножко другой вид спорта. Глупо отрицать, что будет сложно. Но в одной конкретной игре может произойти что угодно. Уверен, тренерский штаб досконально разберет бельгийцев, и у нас будут какие-то мысли на счет того, как сдержать соперника.

Это будет матч-открытие для команды на Евро, да еще и дома. Ребятам надо быть готовыми, прежде всего функционально, чтобы выдержать тот высокий темп, который наверняка предложит Бельгия.

Может, в индивидуальном плане они и сильнее наших, но футбол – командная игра. Загадывать здесь и заранее говорить о том, что шансов никаких – не стоит.

– Какие главные козыри у нашей сборной?

– У нас сыгранная команда, есть костяк. Ротация если и есть, то незначительная. Ребята умеют терпеть, плюс большую роль в первых двух матчах могут сыграть трибуны.

– В сборной вашего созыва были яркие индивидуальности, которые в одиночку могли вытащить игру. Сейчас у нас есть такие исполнители?

– Чтобы самому создать момент и все решить – таких игроков, наверное, нет. Сделать так, как, допустим, Аршавин, который мог пятерых обвести и забить – таких футболистов не вижу.

Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной. За счет габаритов, роста, он берет свое и много забивает. Есть Головин. Он на хорошем счету в «Монако». В Александре нравится то, как он распоряжается мячом и создает моменты для партнеров.

Когда встречаются две команды, которые подошли к игре в одинаковом функциональном и психологическом состоянии, на первый план выходят индивидуальные действия. Однако футбол, прежде всего, командная игра.