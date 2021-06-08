Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Не вижу в сборной тех, кто может в одиночку вытащить игру. Но есть Дзюба и Головин»

Кержаков: «Не вижу в сборной тех, кто может в одиночку вытащить игру. Но есть Дзюба и Головин»

8 июня 2021, 12:55
6

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020.

– Нашей сборной реально будет побороться с Бельгией за первое место в группе?

– Бороться – это уже немножко другой вид спорта. Глупо отрицать, что будет сложно. Но в одной конкретной игре может произойти что угодно. Уверен, тренерский штаб досконально разберет бельгийцев, и у нас будут какие-то мысли на счет того, как сдержать соперника.

Это будет матч-открытие для команды на Евро, да еще и дома. Ребятам надо быть готовыми, прежде всего функционально, чтобы выдержать тот высокий темп, который наверняка предложит Бельгия.

Может, в индивидуальном плане они и сильнее наших, но футбол – командная игра. Загадывать здесь и заранее говорить о том, что шансов никаких – не стоит.

– Какие главные козыри у нашей сборной?

– У нас сыгранная команда, есть костяк. Ротация если и есть, то незначительная. Ребята умеют терпеть, плюс большую роль в первых двух матчах могут сыграть трибуны.

– В сборной вашего созыва были яркие индивидуальности, которые в одиночку могли вытащить игру. Сейчас у нас есть такие исполнители?

– Чтобы самому создать момент и все решить – таких игроков, наверное, нет. Сделать так, как, допустим, Аршавин, который мог пятерых обвести и забить – таких футболистов не вижу.

Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной. За счет габаритов, роста, он берет свое и много забивает. Есть Головин. Он на хорошем счету в «Монако». В Александре нравится то, как он распоряжается мячом и создает моменты для партнеров.

Когда встречаются две команды, которые подошли к игре в одинаковом функциональном и психологическом состоянии, на первый план выходят индивидуальные действия. Однако футбол, прежде всего, командная игра.

  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • 12 июня Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем Головин Александр Кержаков Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1623152476
"Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной." Скоро все узнают, правомерны ли твои оценки зюбы. Заодно будет момент истины для горлопанов с канделака тв.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+