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    Шевченко: «Меня вообще не интересует реакция России на нашу форму»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о критике российской стороны в адрес новой формы национальной команды.

    – Андрей Николаевич, как вы относитесь к реакции России на нашу новую форму?

    – Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен.

    • На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
    • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
    • Соперники команды Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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    Источник: Tribuna.com

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    07.06.2021 23:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2085

      Валерий2705 32 секунды назад

      Собаки лают - караван идёт! А собаками пусть остаются герои сала. Пусть хоть ч.л.е.н.ы в поддержку ЛГБТ рисуют, что бы Европа приняла и пожалела, не надо на это бомбить, это их дело. Нет такой страны вообще, у неё вон на форме какая то е.б.е.н.ь с размытыми границами нарисована.

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      Рейтинг: +1848

      Semushkin Roman Valerievi 39 минут назад

      Все правильно сказал!

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      Рейтинг: +612

      амани > Semushkin Roman Valerievi 24 минуты назад

      согласен.....не нужно смешивать футбол и дурдом

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