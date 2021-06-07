Шевченко: «Меня вообще не интересует реакция России на нашу форму»

Собаки лают - караван идёт! А собаками пусть остаются герои сала. Пусть хоть ч.л.е.н.ы в поддержку ЛГБТ рисуют, что бы Европа приняла и пожалела, не надо на это бомбить, это их дело. Нет такой страны вообще, у неё вон на форме какая то е.б.е.н.ь с размытыми границами нарисована.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о критике российской стороны в адрес новой формы национальной команды.
– Андрей Николаевич, как вы относитесь к реакции России на нашу новую форму?
– Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен.
- На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
- Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
- Соперники команды Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.