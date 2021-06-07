Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шевченко: «Меня вообще не интересует реакция России на нашу форму»

Шевченко: «Меня вообще не интересует реакция России на нашу форму»

7 июня 2021, 23:50
25

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о критике российской стороны в адрес новой формы национальной команды.

– Андрей Николаевич, как вы относитесь к реакции России на нашу новую форму?

– Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен.

  • На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
  • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
  • Соперники команды Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Источник: Tribuna.com
Чемпионат Европы Украина Шевченко Андрей
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1623101622
Собаки лают - караван идёт! А собаками пусть остаются герои сала. Пусть хоть ч.л.е.н.ы в поддержку ЛГБТ рисуют, что бы Европа приняла и пожалела, не надо на это бомбить, это их дело. Нет такой страны вообще, у неё вон на форме какая то е.б.е.н.ь с размытыми границами нарисована.
Ответить
Sc@R
1623117246
Футболист был хороший, как человек хохол по другому не скажешь. Дайте Андрею сала пусть скачет.
Ответить
alex1951
1623123368
Где там Крым? Все сливается .... Вот ежель Крым синим закрасили и чего то там начирикали ,то да...... ....................................................................................................................................................... Представляю себе картинку: PlayOff свел хохлов и русичей вместе,русичи ,понятно ,решили не играть.. Итог :хохлы идут дальше,русичи гордые,но довольные......Так вот ,ребятки! Оставьте политику политикам!
Ответить
mirspirs25
1623127796
А какую реакцию вы должны были услышать? Сейчас бы главному тренеру другой страны вступать в полемику с квасными патриотами с другой страны... Это все уже давным давно символизм. Константинополь давно уже Стамбул, священная гора армян Арарат - находится в Турции, Косово уже давно отдалилось от Сербии, с Крымом та же история, как и с СССР - его уже нет. Всё это - рефлексия, людям может быть больно, но это жизнь
Ответить
ЛВДУЗ
1623130181
входит в состав. Оккупирован, пишите как есть.
Ответить
КаДеС
1623131187
Пусть нарисуют ещё себя в Евросоюзе и Кубань пририсуют. Ещё больше счастья им. А нам то, в общем-то, плевать что там на форме у них. Прикол и всё. Посмотрели, посмеялись, забыли.
Ответить
portero
1623137273
форма только физическая должна тренера волновать и результат команды.... Остальное всё надр оставить балаболам-политикам, пусть звиздят.....
Ответить
Hektor 84
1623139598
Та нам россиянам вообще насрать на вашу форму. Что вы там на нее наносите. Разозлите нашего царя и на следующий евро поедите в составе сборной России, с контуром границ на футболках. А границы России будут до самой Польши.
Ответить
derrik2000
1623170238
Я не пойму: а в чём проблема-то??? В контурах Крыма на футболках сборной Украины и надписях "Слава Украине" и "Героям слава"??? Так пусть и наши быстренько закажут форму с контурами России, где будет и Луганская, и Донецкая, и Запорожская, и Харьковская, и Черниговская области да ещё с надписью "Великая Россия - от Владивостока до Карпат" и представят её на утверждение УЕФА. А ТАКОЙ контур России и надписи объяснят просто: художник, делавший форму просто так видит Россию и что, мол, никакой политики, а просто "широта таланта". Да и, мол, вообще: наши футболки, что хотим, то и пишем-рисуем. В футбол играть не умеют, так решили нна ровном месте скандал раздуть, чтобы болелы от убожища сбродной на поле отвлеклись нна политику. ТЬФУ!
Ответить
житель СПб
1623182537
Гнусно ведет себя Шевченко. Политиканство - пройдет, а память о таких словах и поступках - останется. Навсегда. И безнравственность решения УЕФА - поощряющей фашизм (соответствующие девизы - из официальной пронацистской организации). Но мы это уже проходили, когда фашистское государство участвовало и проводило Олимпиаду в 1936 году. А остальное - наплевать!
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
24
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+