Шевченко: «Меня вообще не интересует реакция России на нашу форму»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о критике российской стороны в адрес новой формы национальной команды.

– Андрей Николаевич, как вы относитесь к реакции России на нашу новую форму?

– Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен.