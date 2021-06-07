Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»

    Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой вспомнил свои эмоции после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

    – Вспомни эмоции в начале сезона, когда «Динамо» возглавил Луческу.

    – Удивился. Не ожидал такое увидеть. Когда появились первые слухи, подумал: «Бред». А когда объявили официально, просто офигел, по-другому и не скажешь.

    – Фанаты очень жестко реагировали на его назначение.

    – Их можно понять. Но за тренера всегда говорит результат: Луческу пришел и выиграл все, что только можно в Украине. Думаю, сейчас болельщики безумно счастливы.

    – Ты немного работал с Луческу, ездил с «Зенитом» на сборы. Какое мнение сложилось о нем?

    – Крутой тренер. Очень много внимания уделял тактике.

    – Почему провалился в России?

    – Наверное, ему требовалось больше времени. Возможно, «Зениту» не хватило терпения.

    – Но в Киеве у Луческу получилось с первого сезона.

    – Не всегда все получается гладко. Там сразу подхватили его идеи. В Киеве команда после его прихода почти не поменялась: игроки просто работали и впитывали его методику. А у «Зенита» тогда менялась команда, было много трансферов на вход и выход, не все смогли быстро привыкнуть к его требованиям.

    • 75-летний Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года.
    • Под его руководством клуб выиграл чемпионат Украины.
    • Луческу тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86118
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru