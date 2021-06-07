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  • Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»

Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»

7 июня 2021, 17:52
2

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой вспомнил свои эмоции после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

– Вспомни эмоции в начале сезона, когда «Динамо» возглавил Луческу.

– Удивился. Не ожидал такое увидеть. Когда появились первые слухи, подумал: «Бред». А когда объявили официально, просто офигел, по-другому и не скажешь.

– Фанаты очень жестко реагировали на его назначение.

– Их можно понять. Но за тренера всегда говорит результат: Луческу пришел и выиграл все, что только можно в Украине. Думаю, сейчас болельщики безумно счастливы.

– Ты немного работал с Луческу, ездил с «Зенитом» на сборы. Какое мнение сложилось о нем?

– Крутой тренер. Очень много внимания уделял тактике.

– Почему провалился в России?

– Наверное, ему требовалось больше времени. Возможно, «Зениту» не хватило терпения.

– Но в Киеве у Луческу получилось с первого сезона.

– Не всегда все получается гладко. Там сразу подхватили его идеи. В Киеве команда после его прихода почти не поменялась: игроки просто работали и впитывали его методику. А у «Зенита» тогда менялась команда, было много трансферов на вход и выход, не все смогли быстро привыкнуть к его требованиям.

  • 75-летний Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года.
  • Под его руководством клуб выиграл чемпионат Украины.
  • Луческу тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо Динамо К Зенит Лесовой Даниил Луческу Мирча
Комментарии (2)
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Вомбат
1623087063
Со сборной Турции Луческу вообще опозорился. Хотя там команда не менялась, не было никаких трансферов на вход и выход. Просто особенности футбольного хозяйства, что в Турции, что в России, оказались для него неприятным сюрпризом. А в Динамо Киев никаких сюрпризов не было и быть не могло -- чемпионат знакомый, структура клуба та же, что и в Шахтере, а разница между Ахметовым и Суркисом непринципиальная. Ну да, были угрозы со стороны фанатов, но Луческу оказался не робкого десятка, да и служба безопасности у Суркиса ворон не считает.
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Spirit_78
1623236399
Никаких идей у Луческу не было, нечего выдумывать. Просто пассажир, получивший деньги по контракту, как и Манчини.
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