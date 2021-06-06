Де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала лучшего игрока прошедшего сезона АПЛ.

Лучшим стал полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне. Он опередил одноклубников Фила Фодена, Илкая Гюндогана и Рубена Диаша, ставшего лучшим игроком сезона по версии АПЛ, а также хавбека «МЮ» Бруну Фернандеша и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона. Ранее он получил такую же награду от АПЛ.