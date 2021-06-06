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    Де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала лучшего игрока прошедшего сезона АПЛ.

    Лучшим стал полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне. Он опередил одноклубников Фила Фодена, Илкая Гюндогана и Рубена Диаша, ставшего лучшим игроком сезона по версии АПЛ, а также хавбека «МЮ» Бруну Фернандеша и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона. Ранее он получил такую же награду от АПЛ.

    • Де Брюйне и Фоден в минувшем сезоне стали чемпионами АПЛ и вышли в финал ЛЧ.

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    Источник: твиттер ПФА

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    06.06.2021 23:27
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