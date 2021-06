Защитник «Манчестер Сити» Диаш – лучший игрок сезона АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего игрока турнира по итогам сезона-2020/21.

Этого звания удостоился центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

На награду также претендовали Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).

Announcing himself to the #PL inIntroducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias #PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1