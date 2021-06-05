Саутгейт: «Сборная Англии как никогда полна решимости выиграть Евро-2020»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настрое команды выиграть Евро-2020. При этом он готов к негативным реакциям.
«Мы более чем когда-либо полны решимости стать победителем в этом турнире.
Мы согласны с тем, что это может вызвать неблагоприятную реакцию, и просто проигнорируем это и двигаемся вперед», – сказал Саутгейт.
- Англичане сыграют в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.
- На последнем чемпионате мира Англия заняла 4-е место.
- Единственный трофей сборная Англии взяла в 1966 году, когда выиграла домашний чемпионат мира.
Источник: твиттер FourFourTwo