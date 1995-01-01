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    Саутгейт: «Сборная Англии как никогда полна решимости выиграть Евро-2020»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настрое команды выиграть Евро-2020. При этом он готов к негативным реакциям.

    «Мы более чем когда-либо полны решимости стать победителем в этом турнире.

    Мы согласны с тем, что это может вызвать неблагоприятную реакцию, и просто проигнорируем это и двигаемся вперед», – сказал Саутгейт.

    • Англичане сыграют в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.
    • На последнем чемпионате мира Англия заняла 4-е место.
    • Единственный трофей сборная Англии взяла в 1966 году, когда выиграла домашний чемпионат мира.

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    Источник: твиттер FourFourTwo

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