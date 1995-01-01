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    Сарри близок к назначению в «Лацио»

    «Лацио» готовит соглашение с новым главным тренером Маурицио Сарри. В Италии пишут, что все договоренности могут быть достигнуты в ближайшие часы.

    Ранее сообщалось, что Сарри хочет заключить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

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    Источник: твиттер Мануэле Байочини

    Журналист Sky Sport Italia. Аудитория в твиттере - более 24 тысячи подписчиков.

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