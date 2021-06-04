Сарри близок к назначению в «Лацио»

«Лацио» готовит соглашение с новым главным тренером Маурицио Сарри. В Италии пишут, что все договоренности могут быть достигнуты в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Сарри хочет заключить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.