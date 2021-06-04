Сарри близок к назначению в «Лацио»

«Лацио» готовит соглашение с новым главным тренером Маурицио Сарри. В Италии пишут, что все договоренности могут быть достигнуты в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что Сарри хочет заключить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.
- Сарри в августе 2020 года покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
- У «Лацио» есть еще 4 кандидата на пост главного тренера.
- Римлян в мае покинул главный тренер Симоне Индзаги, возглавивший «Интер».
Источник: твиттер Мануэле Байочини
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