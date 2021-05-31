Сарри хочет зарабатывать в «Лацио» 4 миллиона в год. Клуб предлагает 2,5

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри ведет переговоры с «Лацио».

По информации журналиста Николо Скиры, стороны обсуждают финансовые аспекты возможного сотрудничества.

Тренер хочет заключить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Клуб пока готов предложить только оклад в размере 2,5 миллиона плюс бонусы.