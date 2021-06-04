Миранчук: «Мне комфортно играть с Головиным»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своей совместимости на поле с Александром Головиным, а также поделился мнением об отличиях в игре за «Аталанту» и национальную команду.

– Насколько вам комфортно играть в сочетании с Головиным? Ранее высказывались мнения, что вас непросто одновременно совместить на поле.

– Когда каждый игрок понимает, что нужно делать на поле, можно не выделять, с кем конкретно играешь. Мне с Сашей играть комфортно – есть взаимопонимание, футбольный интеллект. Развиваемся в этом плане, должны прогрессировать и делать вещи, которые будут способствовать результату.

– Чем отличаются ваши атакующие функции в сборной от задач в «Аталанте»?

– Логично, что тут разные требования, поэтому функции отличаются. Основное – это больше приносить пользы впереди. Это в приоритете и там, и тут. Сейчас было много времени, чтобы понять свои функции и задачи на сборах. В этом проблем нет.