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    Миранчук: «Мне комфортно играть с Головиным»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своей совместимости на поле с Александром Головиным, а также поделился мнением об отличиях в игре за «Аталанту» и национальную команду.

    – Насколько вам комфортно играть в сочетании с Головиным? Ранее высказывались мнения, что вас непросто одновременно совместить на поле.

    – Когда каждый игрок понимает, что нужно делать на поле, можно не выделять, с кем конкретно играешь. Мне с Сашей играть комфортно – есть взаимопонимание, футбольный интеллект. Развиваемся в этом плане, должны прогрессировать и делать вещи, которые будут способствовать результату.

    – Чем отличаются ваши атакующие функции в сборной от задач в «Аталанте»?

    – Логично, что тут разные требования, поэтому функции отличаются. Основное – это больше приносить пользы впереди. Это в приоритете и там, и тут. Сейчас было много времени, чтобы понять свои функции и задачи на сборах. В этом проблем нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11092

      paracetamol 44 минуты назад

      Оба в матче с Польшей были в тени, очень комфортно себя чувствовали, пока другие сражались.

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