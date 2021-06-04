Арустамян: «Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа

Журналист и комментатор Нобель Арустамян анонсировал переход нападающего Николая Комличенко из «Динамо» в «Ростов».

«Ростов» близок к аренде с правом выкупа Николая Комличенко из «Динамо». Переговоры на финишной прямой, клубы близки к согласованию перехода. Остались последние нюансы.

Комличенко потерял место в старте «Динамо» и готов к трансферу. В самое ближайшее время стороны ударят по рукам», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.