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    Арустамян: «Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян анонсировал переход нападающего Николая Комличенко из «Динамо» в «Ростов».

    «Ростов» близок к аренде с правом выкупа Николая Комличенко из «Динамо». Переговоры на финишной прямой, клубы близки к согласованию перехода. Остались последние нюансы.

    Комличенко потерял место в старте «Динамо» и готов к трансферу. В самое ближайшее время стороны ударят по рукам», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • В прошедшем сезоне Комличенко забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах.
    • Контракт 25-летнего форварда с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +18024

      vladimir-7 27 минут назад

      Ганчаренко из Краснодара делает филиал БАТЕ, приглашая ещё и своего Комличенко.

      0
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      Рейтинг: +3162

      neim > vladimir-7 24 минуты назад

      А при чём здесь Краснодар и Гончаренко, если речь идёт о Ростове ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12781

      KLIM777 > neim 20 минут назад

      без закуски идет тяжело))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      acor94 > neim 18 минут назад

      Всё смешалось, люди кони...

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      Рейтинг: +3162

      neim > acor94 2 минуты назад

      !!!

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