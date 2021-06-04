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  • Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Чили, Колумбия разгромила Перу

Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Чили, Колумбия разгромила Перу

4 июня 2021, 07:59
2

Завершились четыре матча 7-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью (1:1) благодаря голам Лионеля Месси и Алексиса Санчеса.

Уругвай и Парагвай также не выявили победителя (0:0).

Колумбия разгромила на выезде Перу, забив три безответных мяча в матче с двумя удалениями.

Боливия обыграла Венесуэлу (3:1) благодаря дублю нападающего Марсело Морено.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 3-й тур

Аргентина – Чили – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 24; 1:1 – Санчес, 36.

Уругвай – Парагвай – 0:0

Перу – Колумбия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мина, 40; 0:2 – Урибе, 49; 0:3 – Диас, 55.

Удаления: Трауко, 45 – Муньос, 59.

Боливия – Венесуэла – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Морено, 5; 1:1 – Чансельор, 26; 2:1 – Бехарано, 60; 3:1 – Морено, 83.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Чили Колумбия Перу Уругвай Парагвай Боливия Венесуэла
Комментарии (2)
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zigbert
1622790447
Здесь явные фавориты бразильцы. Аргентинцы тоже должны выйти из группы на ЧМ 2022.
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Cules2013
1622819208
Марсело Морено ещё играет? ОМG
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