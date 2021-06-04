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Перу - Колумбия

04.06.2021, Пятница, 05:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур Перу - Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Перу 1:1 Колумбия
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Колумбия 2:0 Перу
Кубок Америки 2016
Групповой этап, 1/4 финала
18 июня, суббота 03:00 Перу 0:0
(2:4)п		 Колумбия
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 3 тур
21 июня, воскресенье 22:00 Колумбия 0:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 00:30 Колумбия 2:0 Перу
5 тур
4 июня, понедельник 02:00 Перу 0:1 Колумбия
Кубок Америки 2011
1/4 финала
16 июля, суббота 23:00 Колумбия 0:2 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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