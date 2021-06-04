Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Колумбия
Перу - Колумбия: обзор матча 04 июня 2021
Перу
04.06.2021, пятница, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
0 : 3
Завершен
Колумбия
40'
Й. Мина
49'
М. Урибе
55'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Колумбия
74'
Желтая карточка
Г. Куэльяр
72'
Замена
️️️️
М. Урибе
72'
Замена
В. Барриос
️️️️
Д. Сапата
72'
Замена
Р. Борре
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Д. Лападула
71'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Й. Йотун
65'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
А. Каррильо
65'
59'
Красная карточка
Д. Муньос
59'
Желтая карточка
Д. Оспина
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
57'
57'
Замена
Я. Морено
️️️️
Л. Диас
57'
Замена
Д. Муньос
️️️️
С. Медина
55'
ГОЛ! 0:3!
Л. Диас
Замена
П. Акино
️️️️
К. Куэва
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Урибе
Пас отдал
С. Медина
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Корсо
45'
+3
Вторая желтая
М. Трауко
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
Й. Мина
Пас отдал
Д. Сапата
Желтая карточка
А. Корсо
37'
Желтая карточка
М. Трауко
34'
19'
Желтая карточка
С. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
23
Педро Акино
ЦП
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Серхио Пенья
АП
18
Луис Иберико
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
11
Яйро Морено
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
13
Себастьян Перес
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Галлезе
15
Рамос
2
Абрам
19
Йотун
6
Трауко
13
Тапиа
3
Корсо
10
Куэва
18
Каррильо
9
Герреро
17
Адвинкула
4-2-1-1-2
1
Оспина
13
Мина
23
Санчес
6
Тесильо
3
Медина
18
Куэльяр
15
Урибе
11
Куадрадо
7
Диас
7
Сапата
19
Муриэль
3
Корсо
4
Лопес
4
Лопес
3
Корсо
10
Куэва
23
Акино
23
Акино
10
Куэва
18
Каррильо
11
Руидиас
11
Руидиас
18
Каррильо
19
Йотун
9
Лападула
9
Лападула
19
Йотун
7
Диас
11
Морено
11
Морено
7
Диас
19
Муриэль
19
Борре
19
Борре
19
Муриэль
3
Медина
2
Муньос
2
Муньос
3
Медина
7
Сапата
5
Барриос
5
Барриос
7
Сапата
Остались в запасе
Перу
Колумбия
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Серхио Пенья
АП
18
Луис Иберико
ЦФ
22
Александр Калленс
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
13
Себастьян Перес
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
21
Карлос Куэста
ЦЗ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Серхио Пенья
АП
18
Луис Иберико
ЦФ
22
Александр Калленс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
13
Себастьян Перес
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
21
Карлос Куэста
ЦЗ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Перу - Колумбия
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Перу
Колумбия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+