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Боливия - Венесуэла

03.06.2021, Четверг, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур Боливия - Венесуэла
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 3 тур
22 июня, суббота 22:00 Боливия 1:3 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
11 тур
11 ноября, пятница 02:30 Венесуэла 5:0 Боливия
3 тур
12 ноября, четверг 23:00 Боливия 4:2 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 03:00 Боливия 3:2 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 августа, четверг 03:30 Венесуэла 2:2 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
7 июня, пятница 23:59 Боливия 1:1 Венесуэла
4 тур
16 ноября, среда 05:00 Венесуэла 1:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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