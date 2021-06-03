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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Венесуэла
Боливия - Венесуэла: обзор матча 03 июня 2021
Боливия
03.06.2021, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Венесуэла
5'
М. Морено
60'
Д. Бехарано
83'
М. Морено
26'
Д. Чансельор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Венесуэла
Желтая карточка
Л. Хустиниано
90'
+5
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Р. Рамальо
90'
+4
Замена
Р. Вака
️️️️
Э. Сааведра
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
М. Морено
Пас отдал
Д. Бехарано
83'
79'
Замена
Й. Кадис
️️️️
К. Кассерес
Замена
Д. Вайар
️️️️
Х. Карлос Арсэ
75'
72'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Морено
63'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Аристегита
63'
Замена
Д. Саварино
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
Д. Бехарано
60'
Замена
Ж. Альварес
️️️️
Х. Вака
58'
Замена
Х. Сагредо
️️️️
Х. Флорес
46'
Желтая карточка
Э. Сааведра
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
А. Гонсалес
33'
Желтая карточка
В. Анхель
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чансельор
Желтая карточка
Д. Бехарано
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Морено
Пас отдал
Х. Флорес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Эрвин Сааведра
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
19
Хенри Вака
АП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Ромуло Отеро
АП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Луис Барбоза
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
21
Эрвин Санчес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
22
Данни Бехарано
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
13
Хосе Мартинес
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-4-1-1
1
Лампе
8
Бехарано
4
Акин
2
Кинтерос
19
Флорес
18
Рамальо
8
Сааведра
6
Хустиниано
7
Арсэ
19
Вака
9
Морено
3-2-3-1-1
22
Гратероль
3
Анхель
14
Чансельор
21
Гонсалес
16
Росалес
2
Вильянуэва
8
Кассерес
5
Морено
8
Ринкон
10
Отеро
9
Аристегита
19
Вака
18
Альварес
18
Альварес
19
Вака
8
Сааведра
10
Вака
10
Вака
8
Сааведра
7
Арсэ
13
Вайар
13
Вайар
7
Арсэ
18
Рамальо
17
Фернандес
17
Фернандес
18
Рамальо
19
Флорес
21
Сагредо
21
Сагредо
19
Флорес
8
Кассерес
29
Кадис
29
Кадис
8
Кассерес
21
Гонсалес
11
Саварино
11
Саварино
21
Гонсалес
5
Морено
13
Мартинес
13
Мартинес
5
Морено
9
Аристегита
17
Мартинес
17
Мартинес
9
Аристегита
Остались в запасе
Боливия
Венесуэла
2
Луис Барбоза
ЦЗ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
19
Хейсон Чура
АП
21
Эрвин Санчес
ЦП
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
22
Данни Бехарано
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
27
Йохан Кумана
ЛЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
2
Луис Барбоза
ЦЗ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
19
Хейсон Чура
АП
21
Эрвин Санчес
ЦП
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
22
Данни Бехарано
ЦП
Остались в запасе
27
Йохан Кумана
ЛЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Боливия - Венесуэла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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