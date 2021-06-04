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Аргентина - Чили

04.06.2021, Пятница, 03:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур Аргентина - Чили
Кубок Америки 2019
Групповой этап, Матч за 3-е место
6 июля, суббота 22:00 Аргентина 2:1 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
13 тур
24 марта, пятница 02:30 Аргентина 1:0 Чили
5 тур
25 марта, пятница 02:30 Чили 1:2 Аргентина
Кубок Америки 2016
Групповой этап, Финал
27 июня, понедельник 03:00 Аргентина 0:0
(2:4)п		 Чили
Кубок Америки 2016, группа D
Групповой этап, 1 тур
7 июня, вторник 05:00 Аргентина 2:1 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, Финал
4 июля, суббота 23:00 Чили 0:0
(4:1)п		 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда 04:05 Чили 1:2 Аргентина
1 тур
8 октября, суббота 05:10 Аргентина 4:1 Чили
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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