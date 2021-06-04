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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Чили
Аргентина - Чили: обзор матча 04 июня 2021
Аргентина
04.06.2021, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Чили
23'
Л. Месси (П)
36'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Чили
85'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Ч. Арангис
81'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Э. Варгас
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Л. Паредес
81'
Замена
Н. Молина
️️️️
Х. Фойт
81'
68'
Желтая карточка
Ч. Арангис
65'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
П. Галдамес
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Ди Мария
62'
Желтая карточка
К. Ромеро
52'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Окампос
46'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Л. Мартинес
46'
Желтая карточка
Л. Мартинес
43'
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Г. Медель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
23'
2'
Желтая карточка
П. Галдамес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
0
Лукас Окампос
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
14
Пабло Галдамес
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
17
Гари Медель
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
17
Николас Домингес
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Луис Хименес
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
2
Фойт
13
Ромеро
2
Мартинес
5
Паредес
7
Де Пауль
0
Окампос
11
Ди Мария
10
Месси
22
Мартинес
3-3-1-1-2
1
Браво
4
Исла
3
Марипан
2
Мена
14
Галдамес
13
Пульгар
17
Медель
20
Арангис
16
Менезес
10
Санчес
11
Варгас
11
Ди Мария
9
Альварес
9
Альварес
11
Ди Мария
2
Мартинес
6
Мартинес
6
Мартинес
2
Мартинес
2
Фойт
26
Молина
26
Молина
2
Фойт
5
Паредес
14
Паласиос
14
Паласиос
5
Паредес
0
Окампос
16
Корреа
16
Корреа
0
Окампос
11
Варгас
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Варгас
14
Галдамес
7
Пиньярес
7
Пиньярес
14
Галдамес
20
Арангис
19
Аларкон
19
Аларкон
20
Арангис
Остались в запасе
Аргентина
Чили
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Николас Домингес
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Луис Хименес
ЦФ
2
Клаудио Баэса
ОП
15
Жан Босежур
ЛП
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Николас Домингес
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Луис Хименес
ЦФ
2
Клаудио Баэса
ОП
15
Жан Босежур
ЛП
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Аргентина - Чили
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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