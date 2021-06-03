Колашинац и Хунтелаар покинули «Шальке». Голландец может завершить карьеру

Защитник Сеад Колашинац и нападающий Клаас-Ян Хунтелаар ушли из «Шальке», сообщает пресс-служба клуба.

Колашинац выступал за клуб из Гельзенкирхена на правах аренды. Защитник вернется в «Арсенал», контракт с которым истекает летом 2022 года.

Хунтелаар стал свободным агентом и может завершить карьеру.

Колашинац провел 17 матчей в минувшем сезоне Бундеслиги, забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

Хунтелаар забил 2 гола и отдал ассист в 9 матчах.