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    «Ахмат»: «Общаемся с «Локомотивом» по Ненахову. Готовы рассмотреть конкретные предложения»

    Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к защитнику Максиму Ненахову.

    «По поводу Максима Ненахова «Локомотив» обращался к нам еще зимой. Тогда шли реальные переговоры. Сейчас мы просто общаемся с «Локомотивом» по поводу возможной покупки Максима.

    Конкретных предложений не поступало. Если поступят, мы готовы их рассмотреть», – сказал Айдамиров.

    • В прошедшем сезоне Ненахов провел за «Ахмат» 31 матч и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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