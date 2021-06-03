«Ахмат»: «Общаемся с «Локомотивом» по Ненахову. Готовы рассмотреть конкретные предложения»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к защитнику Максиму Ненахову.

«По поводу Максима Ненахова «Локомотив» обращался к нам еще зимой. Тогда шли реальные переговоры. Сейчас мы просто общаемся с «Локомотивом» по поводу возможной покупки Максима.

Конкретных предложений не поступало. Если поступят, мы готовы их рассмотреть», – сказал Айдамиров.