Eurostavka: защитник «Ахмата» Ненахов перейдет в «Локомотив»

Фланговый защитник «Ахмата» Максим Ненахов в ближайшее время сменит команду, утверждает Eurostavka.
По информации источника, сегодня 22-летний футболист пройдет медосмотр, после чего заключит с «Локомотивом» контракт до 2024 года.
В рамках сделки состав грозненского клуба пополнит на правах бесплатной аренды центрбек Виталий Лысцов.
- Рыночная стоимость Ненахова – 1,8 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне игрок провел за «Ахмат» 31 матч и сделал 3 ассиста.
Источник: Eurostavka
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