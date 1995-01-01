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    Eurostavka: защитник «Ахмата» Ненахов перейдет в «Локомотив»

    Фланговый защитник «Ахмата» Максим Ненахов в ближайшее время сменит команду, утверждает Eurostavka.

    По информации источника, сегодня 22-летний футболист пройдет медосмотр, после чего заключит с «Локомотивом» контракт до 2024 года.

    В рамках сделки состав грозненского клуба пополнит на правах бесплатной аренды центрбек Виталий Лысцов.

    • Рыночная стоимость Ненахова – 1,8 миллиона евро.
    • В прошедшем сезоне игрок провел за «Ахмат» 31 матч и сделал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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