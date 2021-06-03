«Челси», «Манчестер Сити» – лидеры по количеству игроков на Евро-2020. «Динамо» К – в шестерке

Все сборные-участницы Евро-2020 огласили окончательные заявки. Оказалось, что лидерами среди клубов по количеству игроков на турнире стали «Челси» и «Манчестер Сити». Они делегировали на европейский чемпионат по 15 футболистов.

Пятое-шестое место с 11 игроками на Евро-2020 поделили киевское «Динамо» и «Манчестер Юнайтед».