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    «Ахмат»: «Клубы не должны платить за VAR, пока судейство не станет прозрачным и объективным»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Ротора» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

    «Конечно, мы не можем как судьи знать все тонкости и превратности принимаемых ими решений, но если Васильев, находившийся в идеальной позиции, не увидел очевидное нарушение правил, это наводит на определенные мысли, тем более решение судьи было осознанным.

    Не понимаем и не принимаем действий, а вернее отсутствие действий, арбитров VAR, какими бы рекомендациями в своей работе они не апеллировали.

    По словам руководителя проекта VAR в России Калошина видеопомощники не должны вмешиваться в те эпизоды матчей, в которых судья четко просматривает и контролирует игру. Как мы видим по матчу «Ротор» – «Ахмат», контролировать можно по-разному.

    И если VAR беспомощен в иных и подобных ситуациях, то убеждаюсь снова: клубы не должны платить за VAR, пока их работа не станет прозрачной и объективной», – сказал Айдамиров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5695

      Cleaner 24 минуты назад

      Ахмат не должен играть в Грозном, пока там не наведут порядок с болельщиками и футболистами, которые судей на поле бьют.

      0
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      Рейтинг: +362

      Лфшт 1 час назад

      Когда уже придумают роботизированное судейство!!! Условно говоря в той же ФИФА или ПЕС в судьями не поспоришь, да и не за что.

      0
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      Рейтинг: +4478

      Fusballer 1 час назад

      Кто платит VAR - то его и танцует.

      1
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      Рейтинг: +144

      R_a_i_n > Fusballer 51 минуту назад

      А платит его газпрёёёёёём))

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