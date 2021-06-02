«Ахмат»: «Клубы не должны платить за VAR, пока судейство не станет прозрачным и объективным»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Ротора» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Конечно, мы не можем как судьи знать все тонкости и превратности принимаемых ими решений, но если Васильев, находившийся в идеальной позиции, не увидел очевидное нарушение правил, это наводит на определенные мысли, тем более решение судьи было осознанным.

Не понимаем и не принимаем действий, а вернее отсутствие действий, арбитров VAR, какими бы рекомендациями в своей работе они не апеллировали.

По словам руководителя проекта VAR в России Калошина видеопомощники не должны вмешиваться в те эпизоды матчей, в которых судья четко просматривает и контролирует игру. Как мы видим по матчу «Ротор» – «Ахмат», контролировать можно по-разному.

И если VAR беспомощен в иных и подобных ситуациях, то убеждаюсь снова: клубы не должны платить за VAR, пока их работа не станет прозрачной и объективной», – сказал Айдамиров.