Лингард не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

В число 26 вызванных игроков не вошли семь футболистов из расширенного списка: Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джеймс Уорд-Проус («Саутгемптон»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Арон Ремсдейл («Шеффилд»), Бен Годфри («Эвертон»), Бен Уайт («Брайтон»), а также Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), получивший травму.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);

Защитники: Бен Чилвел, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»);

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).