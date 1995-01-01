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    Лингард не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

    В число 26 вызванных игроков не вошли семь футболистов из расширенного списка: Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джеймс Уорд-Проус («Саутгемптон»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Арон Ремсдейл («Шеффилд»), Бен Годфри («Эвертон»), Бен Уайт («Брайтон»), а также Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), получивший травму.

    Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);

    Защитники: Бен Чилвел, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»);

    Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

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    Источник: твиттер сборной Англии

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +944

      Toomans 40 минут назад

      Честно говоря, странно. Лингард был хорош в этом сезоне. Может дело в позиции? Я не могу сказать его точную позицию в Вэст Хэме и насколько она свободна/занята в сборной Англии. Но, объективно, его необычайный рост качества игры не отмечал только ленивый.

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