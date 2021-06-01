Безуглов: «У Дзюбы уникальное сочетание роста, силы и скорости»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о физических особенностях капитана национальной команды Артема Дзюбы.

– Лидеру сборной Дзюбе скоро 33 года. В каком он состоянии?

– В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда всe тоже обошлось без операции, хотя некоторые люди очень активно рекомендовали ему ее сделать, И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны.

Плюс у Артема уникальное сочетание роста, силы и скорости. Несмотря на свои габариты, он является быстрым футболистом. Кроме того, он очень хорошо восстанавливается после нагрузок, что мы видим при проведении мониторинга функционального состояния.

Есть ребята, которым для восстановления требуется три-четыре дня после матча, и в противном случае дело может закончиться травмой. А Артем в этом плане схож с Юрием Жирковым.

Важно и то, что у него очень дружная семья – родители, сестра, жена, которые всегда его поддерживают, и для него это тоже лишняя мотивация. К тому же он столько раз попадал в ситуации, когда надо было что-то доказывать, что у него, как мне кажется, уже выработался своеобразный рефлекс: всe время стараться быть на максимуме.

Сейчас он фантастически мотивирован и уже находится в хорошей форме. Ну, и немаловажный момент – роль его как капитана, которую он в команде блестяще выполняет и в раздевалке, и на поле.