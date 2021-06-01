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  • Безуглов: «У Дзюбы уникальное сочетание роста, силы и скорости»

Безуглов: «У Дзюбы уникальное сочетание роста, силы и скорости»

1 июня 2021, 00:17
32

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о физических особенностях капитана национальной команды Артема Дзюбы.

– Лидеру сборной Дзюбе скоро 33 года. В каком он состоянии?

– В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда всe тоже обошлось без операции, хотя некоторые люди очень активно рекомендовали ему ее сделать, И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны.

Плюс у Артема уникальное сочетание роста, силы и скорости. Несмотря на свои габариты, он является быстрым футболистом. Кроме того, он очень хорошо восстанавливается после нагрузок, что мы видим при проведении мониторинга функционального состояния.

Есть ребята, которым для восстановления требуется три-четыре дня после матча, и в противном случае дело может закончиться травмой. А Артем в этом плане схож с Юрием Жирковым.

Важно и то, что у него очень дружная семья – родители, сестра, жена, которые всегда его поддерживают, и для него это тоже лишняя мотивация. К тому же он столько раз попадал в ситуации, когда надо было что-то доказывать, что у него, как мне кажется, уже выработался своеобразный рефлекс: всe время стараться быть на максимуме.

Сейчас он фантастически мотивирован и уже находится в хорошей форме. Ну, и немаловажный момент – роль его как капитана, которую он в команде блестяще выполняет и в раздевалке, и на поле.

  • В минувшем сезоне нападающий «Зенита» забил 22 мяча и сделал 8 ассистов в 34 играх за «Зенит».
  • Дзюбе остался 1 гол для повторения рекорда результативности в сборной России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Безуглов Эдуард
Комментарии (32)
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VVM1964
1622496224
" Гармошки " только не хватает ))) , да и про скорость тоже " хватанул лишку " ))
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serhio80
1622496888
В каком месте это бревно является популярным? На порносайтах наверное)
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Oldtrafford83
1622518636
У Артёмки очко всё чище и чище, после очередного интервью))
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ЮНик
1622525911
Это неполная характеристика! Уникальное сочетание роста, силы, скорости и УМА!!!
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R_a_i_n
1622526049
Ну вот, теперь и наконечник всия Руси становится спринтером. А что, скорость ого-го.
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Hektor 84
1622526614
Что он несет этот упырь? Шлюба быстрый? Да он уже лет 5 пешком по полю ходит! Он от штрафной до штрафной уже не добежит. Он в обороне не участвует, стоит в центральном круге и ждет заброс. У него даже ускоряться не получается, движется как беременный таракан. Ему даже если с фланга навешивают он не забивает, как раньше зенит забивал попади в голову шлюбе или просто в шлюбу. Халк раньше любил шлюбой забивать))) Все голы за последние сезоны шлюба забил из штрафной, то отскок, то откатили на пустые ворота, то добил после сейва вратаря. А эти дураки снова принялись лепить из него легенду и спасителя нации. А ему главное по мячу попасть!))) позорище!!!
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Hektor 84
1622526773
У шлюбы уникальное сочетание дебилизма и тупой тупой рожи!
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Garrincha58
1622526816
почему тогда быстрого и сильного в ЛЧ не видно он даже не такого быстрого Ибрагимовича не обгонит
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portero
1622526836
Про скорость загнул врач, он реально пешеход, может когда был помоложе бегал....
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JTherry
1622530388
игры на ЧЕ-2020 покажут, насколько мнение главврача правильное... насчет скоростных качеств дзюпы, по-моему, погорячился: его обгонит на 100-метровке любой защитник РПЛ, и это, кстати, показали матчи в ЛЧ...
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