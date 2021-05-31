«Спартак» подтвердил переход Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль проведет следующий сезон в «Фейеноорде», сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Гус Тиль переходит в «Фейеноорд» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

«Спартак» имеет право вернуть игрока, если он проведeт менее 50 процентов матчей в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», – сказал Фетисов.