«Урал»: «Ведeм переговоры с ЦСКА об аренде Помазуна, но пока никакой конкретики нет»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о переговорах с ЦСКА по аренде вратаря Ильи Помазуна.

«Мы ведeм переговоры с ЦСКА об аренде Помазуна, но пока никакой конкретики нет.

Если получится договориться, то мы обязательно включим пункт, при котором московский клуб не сможет досрочно вернуть Помазуна из аренды. Если берeм футболиста, то на весь сезон.

Мы очень хотим, чтобы Илья оказался в «Урале». В клубе к нему очень хорошо относятся, да и екатеринбургские болельщики помнят и любят его», – сказал Иванов.

Первую часть сезона-2020/21 Помазун провел в аренде в «Урале», в 17 матчах он пропустил 20 голов.

В феврале ЦСКА досрочно вернул вратаря в связи с болезнью Игоря Акинфеева , после возвращения он провел 2 игры.

, после возвращения он провел 2 игры. Рыночная стоимость 24-летнего россиянина – 1,5 миллиона евро.

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