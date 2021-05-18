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  • Sport24: вратарь ЦСКА Помазун интересен 3 испанским и 4 французским клубам

Sport24: вратарь ЦСКА Помазун интересен 3 испанским и 4 французским клубам

18 мая 2021, 18:57
10

Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Испании или Франции.

«У Ильи есть предложения из-за рубежа, которые могут быть оформлены в ближайшее время. В нем заинтересованы три клуба из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1.

Илья хочет попробовать свои силы в Европе, он готов пойти на снижение зарплаты», – сообщил источник Sport24.

  • Первую часть сезона-2020/21 Помазун провел в аренде в «Урале», в 17 матчах он пропустил 20 голов.
  • В феврале ЦСКА досрочно вернул вратаря в связи с болезнью Игоря Акинфеева, после возвращения он провел 2 игры.
  • Рыночная стоимость 24-летнего россиянина – 1,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Помазун Илья
Комментарии (10)
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swot1205
1621354078
надо пробовать....
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Nerlinger
1621356249
Ага, 5 итальянским, 6 немецким и 15-ти английским. Причём всем сразу
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DOCTOR PENALTY
1621357441
Самое время, из-под Акинфеева вылезти невозможно.
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Вомбат
1621357731
Слух совсем неинтересный. Никакого хайпа на нем не словите.
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slavа0508
1621359664
Ух ты , пол Европы в очередь встало,,,
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kirillnf0b
1621364078
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vovan55
1621372406
не понятно...его продать, а кого нибудь купить...
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Cules2013
1621404520
Лавку будет полировать где-нибудь в Алавесе или Анже.
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zigbert
1621425002
Обычный вратарь. Вряд ли кто его ждет в Испании или Франции.
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