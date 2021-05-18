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    Sport24: вратарь ЦСКА Помазун интересен 3 испанским и 4 французским клубам

    Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Испании или Франции.

    «У Ильи есть предложения из-за рубежа, которые могут быть оформлены в ближайшее время. В нем заинтересованы три клуба из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1.

    Илья хочет попробовать свои силы в Европе, он готов пойти на снижение зарплаты», – сообщил источник Sport24.

    • Первую часть сезона-2020/21 Помазун провел в аренде в «Урале», в 17 матчах он пропустил 20 голов.
    • В феврале ЦСКА досрочно вернул вратаря в связи с болезнью Игоря Акинфеева, после возвращения он провел 2 игры.
    • Рыночная стоимость 24-летнего россиянина – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18986

      slavutiq70 41 минуту назад

      Ух ты , пол Европы в очередь встало,,,

      1
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      Рейтинг: +8452

      Вомбат 1 час назад

      Слух совсем неинтересный. Никакого хайпа на нем не словите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20814

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Самое время, из-под Акинфеева вылезти невозможно.

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      Рейтинг: +4056

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Лет пять уже пытается вылезти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2475

      Nerlinger 1 час назад

      Ага, 5 итальянским, 6 немецким и 15-ти английским. Причём всем сразу

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      Рейтинг: +20360

      bset 2 часа назад

      И неинтересен ЦСКА судя по всему. Очень жаль, что так и не получил должного шанса... Еще и из Урала выдернули, где он был игроком основы.

      1
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      Рейтинг: +2198

      swot1205 2 часа назад

      надо пробовать....

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      Рейтинг: +197

      Янвapь 69 2 часа назад

      а также двадцати монгольским клубам

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