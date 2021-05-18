Sport24: вратарь ЦСКА Помазун интересен 3 испанским и 4 французским клубам

Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Испании или Франции.

«У Ильи есть предложения из-за рубежа, которые могут быть оформлены в ближайшее время. В нем заинтересованы три клуба из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1.

Илья хочет попробовать свои силы в Европе, он готов пойти на снижение зарплаты», – сообщил источник Sport24.