Sport24: вратарь ЦСКА Помазун интересен 3 испанским и 4 французским клубам

Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Испании или Франции.
«У Ильи есть предложения из-за рубежа, которые могут быть оформлены в ближайшее время. В нем заинтересованы три клуба из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1.
Илья хочет попробовать свои силы в Европе, он готов пойти на снижение зарплаты», – сообщил источник Sport24.
- Первую часть сезона-2020/21 Помазун провел в аренде в «Урале», в 17 матчах он пропустил 20 голов.
- В феврале ЦСКА досрочно вернул вратаря в связи с болезнью Игоря Акинфеева, после возвращения он провел 2 игры.
- Рыночная стоимость 24-летнего россиянина – 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24