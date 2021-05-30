Слуцкий: «Отличный сезон для «Рубина». С нами никогда не скучно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги сезона для казанской команды.

«Ну что, отличный сезон. Я думаю, в начале года мы даже предположить не могли, что будем бороться за место в еврокубках и опередим такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» – команды, которые обладают огромным бюджетом, серьезным составом.

У нас новая команда. Я думаю, что мы могли бы выступить еще лучше, если бы не было коронавирусной короткой паузы, потому что между окончанием одного чемпионата и стартом другого не было межсезонья. У нас было всего-навсего десять дней, мы поменяли 70% команды.

В первой части сезона мы много очков недобрали, потому что еще не было сыгранности, не было состояния, многие люди попали с корабля на бал, вписывались уже в наши общекомандные модели.

Понятно, что какие-то игры удавались, какие-то игры не удавались, но команда точно имеет характер, с нами никогда не скучно, с нами всегда будет адреналиновая зависимость, для зрителей это важно», – сказал Слуцкий.