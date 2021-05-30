Calciomercato: Аллегри одобрил трансфер Чалханоглу в «Ювентус»

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри постепенно входит в курс дела. Например, он одобрил подписание полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.
Футболист сборной Турции летом станет свободным агентом.
- У Чалханоглу есть предложение от катарского «Аль-Духаиля», который предложил зарплату 8 миллионов в год. «Ювентус» может платить только 5.
- Аллегри хотел бы сохранить в «Ювентусе» Джорджо Кьеллини, Пауло Дибалу.
- Аллегри с «Ювентусом» выигрывал Серию А 5 раз.
Источник: Calciomercato