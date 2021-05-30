Головин: «Очень важно, что в сборной России есть Дзюба. Он дает разряд»

Полузащитник сборной России Александр Головин объяснил важность присутствия в команде форварда Артема Дзюбы. Он разряжает атмосферу.
«Очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артeм даeт разряд», – сказал Головин.
- Дзюба – лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Сборная России стартует на Евро-2020 12 июня.
Головин: «Сказал Дзюбе, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает»
Источник: «Чемпионат»