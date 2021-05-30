Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Головин: «Очень важно, что в сборной России есть Дзюба. Он дает разряд»

Головин: «Очень важно, что в сборной России есть Дзюба. Он дает разряд»

30 мая 2021, 13:09
13

Полузащитник сборной России Александр Головин объяснил важность присутствия в команде форварда Артема Дзюбы. Он разряжает атмосферу.

«Очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артeм даeт разряд», – сказал Головин.

  • Дзюба – лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Сборная России стартует на Евро-2020 12 июня.

Головин: «Сказал Дзюбе, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Зенит Россия Монако Дзюба Артем Головин Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
111ax
1622377743
Тонкий троллинг
Ответить
житель СПб
1622386373
Человек забил тучу голов - и далеко не только Тамбову. Человек создает атмосферу нужную - и в клубе, и в сборной. Человек сыграл огромную роль в Чемп мира. У Человека недавно родился 3й сын. Может хватит его пытаться троллить? У кого из ворчащих здесь 3 сына? Такие есть вообще? (Если есть - то единицы). Да, если бы я был болельщиком Спартака - мне было бы очень досадно, что этот игрок сейчас не за Спартак играет. Но это жизнь, игра. Мне также было досадно и по И.Денисову, и по А.Кокорину. А.Дзюба достоин большого уважения. А то, что он иногда косячит - только подтверждает тот факт, что он живой человек.
Ответить
житель СПб
1622386464
А Головину - я желаю, чтобы он в сборной пару раз хотя бы по двоечке отгрузил нашим соперникам!
Ответить
Иван Петров 1986
1622395098
Очень жаль, что лидер сборной зюба. Клоун, дрочун, нечистый на руку человек - ну чем не лидер.
Ответить
Axe111
1622403463
Понимаю какую разрядку может ДАТЬ этот челик лол
Ответить
Spirit_78
1622443159
Надеюсь, Головин наконец покажет себя в сборной с лучшей стороны, давно пора! А то чаще всего, когда наши уезжают в Европу, зацикливаются на клубе и за страну уже ничего не могут показать.
Ответить
Вомбат
1622445874
Что тут скажешь? Остается только пожелать успеха нашей сборной на ЧЕ.
Ответить
Hektor 84
1622447191
Шлюба порет их всех в сборной с чабаном?
Ответить
paracetamol
1622459393
Лысый физрук все компенсирует. Попрет как танк на минное поле, и пипец!
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
1
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
18
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
1
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
18
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
11
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+