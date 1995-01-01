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    Головин: «Очень важно, что в сборной России есть Дзюба. Он дает разряд»

    Полузащитник сборной России Александр Головин объяснил важность присутствия в команде форварда Артема Дзюбы. Он разряжает атмосферу.

    «Очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артeм даeт разряд», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1719

      Semushkin Roman Valerievi 46 минут назад

      Сашу Головина с Днём Рождения! А Дзюба даёт разряд если только правой рукой...

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      Рейтинг: +4712

      sochi-2013 > Semushkin Roman Valerievi 23 минуты назад

      Ты по себе не суди, одноручка- Артемка с обеих рук наверняка может. Я то такое не смотрю, а ты как очевидец и ценитель оного изучи покадрово, может он руку меняет?

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