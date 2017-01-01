«Ростов» намерен купить у «Зенита» защитника Прохина

если продадут то сделают большую ошибку так как Ловрен уже давно отработанный вариант, а ц.защитник с паспортом ценнее вдвойне и тем более свой воспитанник
«Ростов» заинтересован в защитнике «Зенита» Даниле Прохине. Ростовчане могут купить футболиста летом.
«Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещe не решено, когда произойдeт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», – сообщил источник.
- Частью сделки может стать защитник Дмитрий Чистяков, находящийся сейчас в аренде в «Зените».
- «Сочи» арендовал Прохина зимой.
- В минувшем сезоне РПЛ Прохин провел 7 матчей, забил гол.