«Ростов» намерен купить у «Зенита» защитника Прохина

«Ростов» заинтересован в защитнике «Зенита» Даниле Прохине. Ростовчане могут купить футболиста летом.

«Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещe не решено, когда произойдeт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», – сообщил источник.