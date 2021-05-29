«Спартак» показал лучшие моменты Титова в клубе. Ему исполнилось 45 лет

«Спартак» по случаю дня рождения экс-игрока команды Егора Титова подготовил нарезку значимых моментов с его участием. Спортсмену исполнилось 45 лет.
«Егор Титов забивал такие важные голы, приносившие нам чемпионство, серебряные медали и исторические победы в Лиге чемпионов.
Вспоминаем лучшие моменты #9 в «Спартаке», – написали москвичи.
- В системе «Спартака» Титов был с 1983 по 2008 год.
- Из состава Титова в 2008 году убрал на тот момент главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов.
- С 2015 по 2019 год Титов работал тренером.
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Источник: твиттер «Спартака»