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    Несколько клубов топ-6 АПЛ заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Дарбо. Он прибыл в Европу на лодке для беженцев

    19-летний полузащитник «Ромы» Эбрима Дарбо привлек внимание клубов АПЛ. Им заинтересовались «Ливерпуль» и манчестерские команды, а также другие представители английского чемпионата.

    Дарбо прибыл в Европу на нелегальной лодке для беженцев в возрасте 15 лет. У игрока гражданство Гамбии.

    • В сезоне Серии А Дарбо поучаствовал в 4 матчах.
    • Он уже вызывался в сборную Гамбии.
    • «Рома» в завершившемся сезоне Серии А финишировала 7-й.

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    Источник: 90min.com

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163-х тысяч человек.

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