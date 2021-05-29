Несколько клубов топ-6 АПЛ заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Дарбо. Он прибыл в Европу на лодке для беженцев

19-летний полузащитник «Ромы» Эбрима Дарбо привлек внимание клубов АПЛ. Им заинтересовались «Ливерпуль» и манчестерские команды, а также другие представители английского чемпионата.

Дарбо прибыл в Европу на нелегальной лодке для беженцев в возрасте 15 лет. У игрока гражданство Гамбии.