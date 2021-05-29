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«Бизнес Online»: Семак обсуждал с Дюпиным переход в «Зенит»

29 мая 2021, 10:52
15

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин может летом оказаться в «Зените», пишет «Бизнес Online».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак лично заинтересован в трансфере 33-летнего голкипера. Они уже обсуждали возможный переход.

Казанцы не хотят продавать своего игрока и готовы рассматривать только очень выгодные предложения.

  • В минувшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 27 матчей и пропустил 29 голов.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дюпин Юрий Семак Сергей
Комментарии (15)
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САДЫЧОК
1622275678
Парню 33 года ! Зачем , он нужен ! Да-он отличный вратарь-но перспективы-ноль !
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paracetamol
1622277091
Ловила неплохой, но староват. Зачем он, если есть Лунев с Кержом младшим? Не хуже, однако!
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MaxRnD
1622278386
Можно было брать ещё со времён Анжи, ибо он там просто мертвейшие игры вытаскивал ...
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вальтер79
1622280324
неплохой кипер года на три его хватит
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R_a_i_n
1622286861
По старой схеме за 50 к рублей купят.
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portero
1622294654
Что-то это напоминает, Рубин с Зенитом гоняют мутные зачёты.....
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BarStep
1622301086
На Евро постоит, посмотрим на его нервы.. А так по уму, - пусть Лёню радует дальше..
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Рубинище
1622304222
Ну не было ни разу, и вот опять. К сожалению для Рубина, это более чем возможно. не дешево конечно, зато все будут довольны. Зенит сильного голкипера получит, а Рубин , что продал 33 летнего футболиста. Кержаков там уже о чемоданах задумывается наверно.
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Hektor 84
1622442313
Ну вот один из трех не довольных походу Лунев, как я и предполагал. Люпин в основу, Лунев на лавку. Придет очередной футболист Рубина. Зенит любит грабить Рубин на футболистов. Ну ничего потом или аренда в Ростов или полноценно в Сочи.
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