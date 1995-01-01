«Бизнес Online»: Семак обсуждал с Дюпиным переход в «Зенит»

Парню 33 года ! Зачем , он нужен ! Да-он отличный вратарь-но перспективы-ноль !
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин может летом оказаться в «Зените», пишет «Бизнес Online».
Главный тренер петербургской команды Сергей Семак лично заинтересован в трансфере 33-летнего голкипера. Они уже обсуждали возможный переход.
Казанцы не хотят продавать своего игрока и готовы рассматривать только очень выгодные предложения.
- В минувшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 27 матчей и пропустил 29 голов.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»