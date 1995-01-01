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    «Бизнес Online»: Семак обсуждал с Дюпиным переход в «Зенит»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин может летом оказаться в «Зените», пишет «Бизнес Online».

    Главный тренер петербургской команды Сергей Семак лично заинтересован в трансфере 33-летнего голкипера. Они уже обсуждали возможный переход.

    Казанцы не хотят продавать своего игрока и готовы рассматривать только очень выгодные предложения.

    • В минувшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 27 матчей и пропустил 29 голов.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7047

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Парню 33 года ! Зачем , он нужен ! Да-он отличный вратарь-но перспективы-ноль !

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