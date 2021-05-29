«Бизнес Online»: Семак обсуждал с Дюпиным переход в «Зенит»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин может летом оказаться в «Зените», пишет «Бизнес Online».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак лично заинтересован в трансфере 33-летнего голкипера. Они уже обсуждали возможный переход.

Казанцы не хотят продавать своего игрока и готовы рассматривать только очень выгодные предложения.

В минувшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 27 матчей и пропустил 29 голов.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»