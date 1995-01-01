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    Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин готов перейти в «Зенит». Об этом он сказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    – Если звонок из «Зенита» – пойдешь?

    – У меня контракт пока, они должны сначала решить с «Рубином».

    А вы как думаете, если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России. Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс.

    – Потому что денег больше?

    – Нет. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы.

    Если тебе предоставляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть и играть на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде, – от этого не стоит отказываться.

    • Дюпин в прошлом сезоне помог «Рубину» выйти в Лигу конференций.
    • Игрок – в расширенном списке сборной России на Евро-2020.
    • Дюпин ранее никогда не играл в еврокубках.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      inzek 28 минут назад

      межсезонье, че ж не подлизнуть)

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      Рейтинг: +290

      вальтер79 52 минуты назад

      молодец юрок шарит в командах))))))

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