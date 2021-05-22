Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин готов перейти в «Зенит». Об этом он сказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Если звонок из «Зенита» – пойдешь?

– У меня контракт пока, они должны сначала решить с «Рубином».

А вы как думаете, если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России. Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс.

– Потому что денег больше?

– Нет. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы.

Если тебе предоставляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть и играть на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде, – от этого не стоит отказываться.