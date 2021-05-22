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  • Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»

Дюпин: «Пошел бы я в «Зенит»? От такого предложения никто бы не отказался. Это лучший клуб России»

22 мая 2021, 00:38
24

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин готов перейти в «Зенит». Об этом он сказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Если звонок из «Зенита» – пойдешь?

– У меня контракт пока, они должны сначала решить с «Рубином».

А вы как думаете, если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России. Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс.

– Потому что денег больше?

– Нет. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы.

Если тебе предоставляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть и играть на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде, – от этого не стоит отказываться.

  • Дюпин в прошлом сезоне помог «Рубину» выйти в Лигу конференций.
  • Игрок – в расширенном списке сборной России на Евро-2020.
  • Дюпин ранее никогда не играл в еврокубках.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дюпин Юрий
Комментарии (24)
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вальтер79
1621636600
молодец юрок шарит в командах))))))
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spam2009
1621648653
Так бы и сказал это лучший банк России. Выдает кредиты(з/п) в обмен на ваши загубленные карьеры и проданные газовому богу души
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BarStep
1621661450
Молодец! Уважаю, если не работать локтями - в верхи не пробраться..
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BlackMurderDeco
1621661660
А рубин короче не входит в топ клубы России? По мне так казанцы наааамногоо лучше проявляли себя в еврокубках, чем эти дармоеды , а вообще своим языком лучше не кидаться, чревато все
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Боцман59rus
1621668249
Команда на данный момент может и лучшая, но Клуб - гавно
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nik55
1621669486
очередной лизун нашелся
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valiknavashinsky
1621669724
Хоть один человек,набрался смелости,и сказал,что Зенит лучший клуб России,А НЕ ЕВРОПЫ и МИРА!!!
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Abu Yusuf
1621671091
Удивляет, что здесь так много глупых людей. Сказал как есть, Зенит лучший клуб России (я фан ЦСКА если что), почему лизнул, если сказал как есть ?
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Рубинище
1621675204
Чесно зато. Конечно там з.п в разы. и постоянно евро кубки-конечно мало какой футболист откажется. Но он хоть во вью сказал, что с начало Зениту придётся договорится с Рубином. А как голкипер он сейчас сильнейший в РПЛ. (стук по дереву). топ 4-это и огромная заслуга Юры. будь у нас нап ещё один хороший, а не молодое Краснодарское дарование, были бы в топ 2.
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Spirit_78
1621700563
Да и мы бы от такого голкипера, если честно, не отказались бы.
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