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    Трансфером Хвичи в клуб АПЛ займется агент Слуцкого

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.

    По информации «Бизнес Online», агент Кристиан Эмиле будет вести переговоры с клубами АПЛ о возможном трансфере 20-летнего футболиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19259

      slavutiq70 51 минуту назад

      Это конечно уже не порядок,когда у тренера агентство, это что значит что в угоду своего кормана тренер может продвинуть продажу нужного игрока ,которая может отразиться на результате,,,,

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      Рейтинг: +159

      пега 1 час назад

      заработает агент Хвичи и агент Слуцкого , а Рубину что достанется после того как всё руководство клуба возьмёт свою премию?

      0
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      Рейтинг: +2435

      Алехсбургер. 1 час назад

      Вэйзмир,Лёня))

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