Трансфером Хвичи в клуб АПЛ займется агент Слуцкого

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.
По информации «Бизнес Online», агент Кристиан Эмиле будет вести переговоры с клубами АПЛ о возможном трансфере 20-летнего футболиста.
- Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Клуб рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро.
- Эмиле – агент главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого. Он содействовал трудоустройству специалиста в «Халле» и «Витессе».
Источник: «Бизнес Online»