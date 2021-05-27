Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: Хвича уйдет из «Рубина» этим летом из-за конфликта агента с клубом

«Чемпионат»: Хвича уйдет из «Рубина» этим летом из-за конфликта агента с клубом

27 мая 2021, 13:58
8

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», у агента футболиста Джугели возник конфликт с руководством «Рубина» после матча 30-го тура РПЛ с «Ротором» (1:1). Он хочет забрать Хвичу из клуба уже этим летом. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются шесть европейских клубов.

  • «Рубин» рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро.
  • Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

«Бизнес Online»: «Рубин» продаст Хвичу не менее чем за 20 миллионов, вероятность его ухода – 95%

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1622115549
Да знаем уже, что газовые именно ему 2 млн предлагали за переход Хвичи в Зенит, и таких молодых в Европе в каждом середняки по 5ть штук и за счастье продать хоть за 10ку, а тут 20
Ответить
Вомбат
1622115765
Раз его отец сказал, что Хвича "в этой стране больше играть не будет", значит в Рубине он не останется. Рубин удовлетворится и 15 млн евро, никуда не денется. Больше за Хвичу ни один европейский клуб не даст. Большие команды никогда не переплачивают за молодых ноунэймов, а небольшим и 15 млн евро не по карману. Остается только пожелать удачи парню в европейском футболе.
Ответить
R_a_i_n
1622116518
Агенту нужно срочно его продать, что бы бабла срубить. Это вся суть этих агентов. На игрока ему пох.
Ответить
порт
1622121852
Нет не заменимых, есть не заменённые.
Ответить
mazar7777
1622129192
Врут сволочи, нет конфликта
Ответить
Рубинище
1622130013
Дыма без огня не бывает, а учитывая сколько грузин через Ротор прошло, то вполне возможно, этот агент потеряет кормушку с вылетом его, в первую лигу.
Ответить
Hektor 84
1622135282
Хочет забрать его? Так пусть выкупит его трансфер и дело в шляпе! И пусть потом сам продает свою хвичу!
Ответить
zigbert
1622141562
Ему от такого агента надо избавляться. Слишком много на себя берет.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
15
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
15
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
11
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
23
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+