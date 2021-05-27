«Чемпионат»: Хвича уйдет из «Рубина» этим летом из-за конфликта агента с клубом

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.
По информации «Чемпионата», у агента футболиста Джугели возник конфликт с руководством «Рубина» после матча 30-го тура РПЛ с «Ротором» (1:1). Он хочет забрать Хвичу из клуба уже этим летом. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются шесть европейских клубов.
- «Рубин» рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро.
- Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
«Бизнес Online»: «Рубин» продаст Хвичу не менее чем за 20 миллионов, вероятность его ухода – 95%
Источник: «Чемпионат»