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    «Чемпионат»: Хвича уйдет из «Рубина» этим летом из-за конфликта агента с клубом

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.

    По информации «Чемпионата», у агента футболиста Джугели возник конфликт с руководством «Рубина» после матча 30-го тура РПЛ с «Ротором» (1:1). Он хочет забрать Хвичу из клуба уже этим летом. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются шесть европейских клубов.

    • «Рубин» рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро.
    • Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    «Бизнес Online»: «Рубин» продаст Хвичу не менее чем за 20 миллионов, вероятность его ухода – 95%

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +97

      R_a_i_n 1 час назад

      Агенту нужно срочно его продать, что бы бабла срубить. Это вся суть этих агентов. На игрока ему пох.

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      Рейтинг: +8546

      Вомбат 1 час назад

      Раз его отец сказал, что Хвича "в этой стране больше играть не будет", значит в Рубине он не останется. Рубин удовлетворится и 15 млн евро, никуда не денется. Больше за Хвичу ни один европейский клуб не даст. Большие команды никогда не переплачивают за молодых ноунэймов, а небольшим и 15 млн евро не по карману. Остается только пожелать удачи парню в европейском футболе.

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      Рейтинг: +12330

      Skull_Boy 1 час назад

      Да знаем уже, что газовые именно ему 2 млн предлагали за переход Хвичи в Зенит, и таких молодых в Европе в каждом середняки по 5ть штук и за счастье продать хоть за 10ку, а тут 20

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      Рейтинг: +22734

      silver29 1 час назад

      Блеф, никому из серьезных клубов в Европе он в ОСНОВЕ не нужен, ну молод, ну напорист, ну пытается дриблинг использовать и что ? Будет сидеть на лавке или скандалить до пенсии.

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