Черчесов – о состоянии игроков: «Первые день-два мне никто не нравится»

Мы на физре тоже шумели в начале урока. Минут 20 физрук на нас орал, а потом успокаивался. Просто удивительно, как этот быдлан после ЧМ сумел настроить против себя большинство болельщиков.. Читаешь его интервью ему бы философский словарь писать, а не сборную тренировать. Я к тому что словоблуд...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука.
«Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние.
Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно», – сказал Черчесов.
- Черышев, Головин и Миранчук пропустили начало тренировочного сбора.
- Они приехали позже остальных из-за сроков окончании сезона в европейских лигах.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»