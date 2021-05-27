Черчесов – о состоянии игроков: «Первые день-два мне никто не нравится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние.

Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно», – сказал Черчесов.

Черышев, Головин и Миранчук пропустили начало тренировочного сбора.

Они приехали позже остальных из-за сроков окончании сезона в европейских лигах.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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