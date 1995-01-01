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    Черчесов – о состоянии игроков: «Первые день-два мне никто не нравится»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука.

    «Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние.

    Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно», – сказал Черчесов.

    • Черышев, Головин и Миранчук пропустили начало тренировочного сбора.
    • Они приехали позже остальных из-за сроков окончании сезона в европейских лигах.
    • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1701

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Мы на физре тоже шумели в начале урока. Минут 20 физрук на нас орал, а потом успокаивался. Просто удивительно, как этот быдлан после ЧМ сумел настроить против себя большинство болельщиков.. Читаешь его интервью ему бы философский словарь писать, а не сборную тренировать. Я к тому что словоблуд...

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