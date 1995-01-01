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    Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форвардах национальной команды.

    – Острая конкуренция в нападении. Хорошо ли когда три нападающих и между ними такая конкуренция?

    – Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция – хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция.

    Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные. Заболотный в Сочи отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону.

    Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный ни один нападающий в России не сыграет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10499

      Hektor 84 1 час назад

      Чабан в своем репертуаре

      0
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      Рейтинг: +1567

      spam2009 1 час назад

      ТАК...бЕЗДАРНО

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17839

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот это вывод главного тренера сборной РФ о Заболотном, ( Соболеве и
      Дзюбе ).

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