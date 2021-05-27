Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форвардах национальной команды.

– Острая конкуренция в нападении. Хорошо ли когда три нападающих и между ними такая конкуренция?

– Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция – хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция.

Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные. Заболотный в Сочи отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону.

Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный ни один нападающий в России не сыграет.