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  • Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

27 мая 2021, 20:25
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форвардах национальной команды.

– Острая конкуренция в нападении. Хорошо ли когда три нападающих и между ними такая конкуренция?

– Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция – хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция.

Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные. Заболотный в Сочи отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону.

Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный ни один нападающий в России не сыграет.

  • Сборная готовится в Австрии к финальному турниру Евро-2020.
  • Соперники россиян по групповому этапу – Бельгия, Дания и Финляндия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Заболотный Антон Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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vladimir-7
1622137781
Вот это вывод главного тренера сборной РФ о Заболотном, ( Соболеве и Дзюбе ).
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spam2009
1622138258
ТАК...бЕЗДАРНО
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Hektor 84
1622138896
Чабан в своем репертуаре
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Lilipyt
1622146087
Пока весь мир ищет причину нахождения в сборной Зе. Чебан ищет причину нахождения в сборной Дзю и Соболя
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Вомбат
1622147537
Я даже больше скажу: так как тренируется Заболотный, никто в России не тренируется. Достаточно вспомнить эпизод с манекеном.
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амани
1622158268
а как -же Дзюба......ведь это он у нас. граф отодракула...
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Ганнибал Лектор
1622184407
Манекены на базе Зенита в Удельном подтвердят: так грубо против них больше никто не играл
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ItalianFootball
1622185971
Да, смотрю на него и вижу Фирмино или Гризманна.
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zigbert
1622216833
Не перехвалил бы. Очень много моментов запарывает Заболотный .
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Hektor 84
1622440387
Ни один тренер в стране не умеет так нагло пиз деть болелам, как чабанидзе
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