«Падай и поднимайся». Де Хеа опубликовал фото с Фергюсоном после поражения в финале ЛЕ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 – по пенальти) в финале Лиги Европы.
30-летний испанец – единственный футболист, не забивший с точки в серии послематчевых пенальти.
«Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай. «Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал Де Хеа в твиттере, опубликовав фото с Алексом Фергюсоном.
- В общей сложности Де Хеа пропустил уже 36 пенальти подряд.
- Последний отраженный одиннадцатиметровый в его исполнении случился 23 апреля 2016 года.
- Тогда он отбил пенальти от нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в 1/2 финала Кубка Англии.
Источник: твиттер Давида Де Хеа