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    «Падай и поднимайся». Де Хеа опубликовал фото с Фергюсоном после поражения в финале ЛЕ

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 – по пенальти) в финале Лиги Европы.

    30-летний испанец – единственный футболист, не забивший с точки в серии послематчевых пенальти.

    «Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай. «Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал Де Хеа в твиттере, опубликовав фото с Алексом Фергюсоном.

    • В общей сложности Де Хеа пропустил уже 36 пенальти подряд.
    • Последний отраженный одиннадцатиметровый в его исполнении случился 23 апреля 2016 года.
    • Тогда он отбил пенальти от нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в 1/2 финала Кубка Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Давида Де Хеа

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1478

      DMитрий 21 минуту назад

      Не желая расстраивать испанцев, и самим им являясь - Де Хеа слил этот матч, может того и не желая. Вот такой каламбур творился в голове кипера в тот вечер.

      0
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      Рейтинг: +2483

      panmon 23 минуты назад

      Кроме как падать - нужно еще и мяч отбивать в серии пенальти. Ну хотя бы 1 из 10...

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      Рейтинг: +12336

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Был бы в раме Хендерсон была бы победа

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