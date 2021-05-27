«Падай и поднимайся». Де Хеа опубликовал фото с Фергюсоном после поражения в финале ЛЕ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 – по пенальти) в финале Лиги Европы.

30-летний испанец – единственный футболист, не забивший с точки в серии послематчевых пенальти.

«Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай. «Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал Де Хеа в твиттере, опубликовав фото с Алексом Фергюсоном.