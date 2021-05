Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Исход встречи решился в серии пенальти, испанцы победили со счетом 11:10.

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа пропустил от «Вильярреала» 11 пенальти подряд и не забил сам.

В общей сложности Де Хеа пропустил уже 36 пенальти подряд. Последний отраженный одиннадцатиметровый в его исполнении случился 23 апреля 2016 года. Тогда он отбил пенальти от нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в 1/2 финала Кубка Англии.

