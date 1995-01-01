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    Салихова: «Газизов говорил, что Урунов азиатская звезда, а его цена – 20-30 миллионов»

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала, как состоялся переход Остонова Урунова из «Уфы».

    «Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 миллионов евро. Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 миллионов, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре.

    Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах», – сказала Салихова.

    • «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Игрок провел за московскую команду восемь матчей, но не отметился результативными действиями.
    • «Спартак» отдал его в аренду в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +47461

      portero 8 минут назад

      Там валюта ведь не указана в тексте...

      0
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      Рейтинг: +20425

      bset 22 минуты назад

      Зинченко потому и дорос до Манчестер Сити, потому что в Спартак не попал

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