Салихова: «Газизов говорил, что Урунов азиатская звезда, а его цена – 20-30 миллионов»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала, как состоялся переход Остонова Урунова из «Уфы».

«Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 миллионов евро. Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 миллионов, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре.

Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах», – сказала Салихова.