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  • Салихова: «Газизов говорил, что Урунов азиатская звезда, а его цена – 20-30 миллионов»

Салихова: «Газизов говорил, что Урунов азиатская звезда, а его цена – 20-30 миллионов»

26 мая 2021, 19:17
9

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала, как состоялся переход Остонова Урунова из «Уфы».

«Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 миллионов евро. Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 миллионов, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре.

Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах», – сказала Салихова.

  • «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • Игрок провел за московскую команду восемь матчей, но не отметился результативными действиями.
  • «Спартак» отдал его в аренду в «Уфу».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Урунов Остон
Комментарии (9)
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portero
1622046781
Там валюта ведь не указана в тексте...
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JTherry
1622047724
"азиатская звезда" ЦУМа...)
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NewLife
1622048733
Ей богу, переписка Энгельса с Каутским и то интересней, чем грызня этих двух персонажей. Всем и так все ясно и про Газизова и про Урунова и про Кокорина. Ну что еще синит-экспресс может преподнести для обсуждения хейтерам на просторах Бомбардира, кроме этого грязного белья.
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absent32
1622049733
после того как она ушла она звезда всех СМИ. я знать ее не знал до входа в состав совета директоров Спартака, а на сегодня мне она уже надоела до ужаса.
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spartakuz
1622051565
Вроде один гол забивал. Не совсем сухарь.
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Красногорск_Фан
1622060546
Что то мне Смородина мерещится и ее суждения о футболе (( Газизову не дали проработать 2 года после чего видны результаты объективно. А решения в течение 1-4 месяцев были 50%50
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DENZILLO-Спартак
1622092794
Не думал, что скажу, но зарема не глупа, как её представляли и подкалывали,..
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paracetamol
1622094921
Газиз положил себе евро лимончик в карман, а Салихову с Федуном развел как детей!
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Hektor 84
1622133185
Кроме продажи Зинченко газиз ни чем себя не проявил.
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